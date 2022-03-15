Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

#1915 Çanakkale Köprüsü#Ekonomianasayfamanset#Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Haberin Devamı

Üçüncü ayın 18’ini temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ve adıyla Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart 1915’i simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı.

Artık son rötuşların yapıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü törenlerinin yapılacağı 18 Mart Cuma günü, törenle hizmete açılacak. Tören, Gelibolu yakasındaki gişelerde saat 16.00’da yapılacak.

Gözden Kaçmasın

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı İstanbula yine geliyorMeteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! İstanbul'a yine geliyorHaberi Görüntüle

6 DAKİKADA KESİNTİSİZ GEÇİLECEK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü, ’dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü’ unvanını aldı.

Haberin Devamı

Kırmızı beyaz renkteki 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih olan 3’üncü ayın 18’ini simgeleyen kulelerinin üst kısmında Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alacak.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: İttifak ortağından ürktükleri için Diyarbakır analarının kapısını çalamadılarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: İttifak ortağından ürktükleri için Diyarbakır analarının kapısını çalamadılarHaberi Görüntüle

770’er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu, 3’er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin 2 tarafında bakım-onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunuyor. ’Asrın Projesi’ olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#1915 Çanakkale Köprüsü#Ekonomianasayfamanset#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud