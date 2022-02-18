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1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat’ta hizmete açılıyor

#1915 Çanakkale Köprüsü#Açılış#26 Şubat
1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat’ta hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü de olan 26 Şubat’ta hizmete açılacak.

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da ‘dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağladı. 18 Mart 2017’de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolundaki asfalt serme çalışmaları da tamamlanmak üzere. Son rötuşları yapılan köprü 26 Şubat’ta hizmete açılacak.

BOĞAZ 6 DAKİKADA GEÇİLECEK

‘Asrın projesi’ olarak nitelenen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 altgeçit köprüsü, 38 üstgeçit köprüsü, 5 köprü, 43 altgeçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.

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#1915 Çanakkale Köprüsü#Açılış#26 Şubat

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