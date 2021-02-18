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Ekonomi
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünleri

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19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünleri
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BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Markete her hafta salı ve cuma günleri haftanın fırsatları geliyor. BİM 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde 8 bölmeli çok amaçlı dolap 199 TL, dekoratif raf ve sehpa seti 179 TL, temperli çukur kase 14,90 TL, 2’li kare borcam seti 29,90 TL, granit efektli sosluk 19,90 TL fiyatı ile bulunuyor.

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete bu hafta gelecek ürünler arasında çift taraflı büyük ısıtıcı 129 TL, temperli çukur kase 14,90 TL, 8 bölmeli çok amaçlı dolap 199 TL, dekoratif raf ve sehpa 179 TL, buharlı ütü 269 TL, el dikiş makinesi 59,90 TL, çamaşır sepeti 39,90 TL, oyun seti 199 TL, revolver dart atan 69,90 TL fiyatı ile yer alıyor.

BİM 19 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var İşte BİM aktüel ürünleri

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var İşte BİM aktüel ürünleri

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var İşte BİM aktüel ürünleri

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var İşte BİM aktüel ürünleri

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var İşte BİM aktüel ürünleri

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var İşte BİM aktüel ürünleri

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var İşte BİM aktüel ürünleri

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var İşte BİM aktüel ürünleri

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