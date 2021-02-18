19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünleri

19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete bu hafta gelecek ürünler arasında çift taraflı büyük ısıtıcı 129 TL, temperli çukur kase 14,90 TL, 8 bölmeli çok amaçlı dolap 199 TL, dekoratif raf ve sehpa 179 TL, buharlı ütü 269 TL, el dikiş makinesi 59,90 TL, çamaşır sepeti 39,90 TL, oyun seti 199 TL, revolver dart atan 69,90 TL fiyatı ile yer alıyor.

BİM 19 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI















