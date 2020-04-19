19 Nisan 2020 altın fiyatları: Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Sorusu araştırılıyor. Yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri öğrenmek istiyorlar. Alım satım işlemleri yapan kişilerin anlık ve canlı takip ettiği altın fiyatları, Cuma günü güne 1705 dolarlık ons değeri ile başlarken, piyasaları 1684 dolar ile günü tamamladı. 19 Nisan’da ise çeyrek altın 604 liradan alınıyor ve 617 liradan satılıyor.

19 NİSAN ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın bugün 604 liradan alınıyor ve 617 liradan satılıyor.

Yarım altın bugün 1.204 liradan alınıyor, 1235 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 2.408 lirada, satış fiyatı 2.466 lira oldu.

Gram altın 375 liradan alınıyor, 375 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI- TIKLAYINIZ

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Yatırımcısının uzman ve analist yorumları ile takip ettiği altın fiyatları 18 Nisan’da, gram, çeyrek ve ons bazında haftanın kapanış gününde dalgalı bir tavır içerisine büründü. Alım satım işlemleri yapan kişilerin anlık ve canlı takip ettiği altın fiyatları, Cuma günü güne 1705 dolarlık ons değeri ile başlarken, piyasaları 1684 dolar ile kapattı. Önceki gün yine gram bazında 379 lira ile güne merhaba diyen altın fiyatları, kapanışı 375 lira ile yaptı. Altın, çeyrek seçeneği ile de 619 liradan satışta yerini aldı.