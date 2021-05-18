19 Mayıs borsa kapalı mı, açık mı?

Borsa bugün açık mı kapalı mı sorusuna çok uzun zaman önce cevap veren Borsa İstanbul, tatil günleri hakkında bilgiler yayımladı. Peki, Borsa bugün çalışıyor mu? Kapalı mı olacak açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 20 Mayıs Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.

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