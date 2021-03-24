19 bin 319 projeye 5.4 milyar TL hibe

2021 Yılı IPARD Yatırımcı Buluşması programına katılan Pakdemirli, bakanlık olarak, kırsal kalkınma kapsamında çok sayıda hibe programı uyguladıklarını belirtti. Pakdemirli, “Kırsalı, çok yönlü, insan odaklı olarak destekliyoruz. Bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödedik. Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu, kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldı” ifadelerini kullandı. Pakdemirli, IPARD kapsamında, 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara, yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe verildiğine dikkati çekerek, hayvancılıktan kırsal turizme, gıda ürünlerinin işlenmesinden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, arıcılıktan seracılığa, el sanatlarından yenilenebilir enerjiye kadar geniş yelpazede kırsaldaki yatırımlara destek sağladıklarını söyledi.

3 YILDA HIZLANDI

IPARD kapsamında, AB Komisyonu tarafından 2011’de akreditasyon alındığının altını çizen Pakdemirli, “Bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık. Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5.4 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık” diye konuştu. Pakdemirli, son 3 yılda ise bu hibelerin daha hızlı ve daha etkin uygulanması için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, “Toplam 5 bin 47 projeye, yaklaşık 2 milyar lira destek verdik ve kırsalda 13 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Bu hibeler sadece tarım ve hayvancılığa gidiyor diye bakmak doğru değil. Verilen desteklerin ekonomideki çarpan etkisini göz önüne aldığımızda kalkınmaya sağlanan faydanın ne kadar büyük olduğunu fark edebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Geçen yıl ise hayata geçirilen 2 bin 752 proje ile vatandaşlara 957 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiklerine işaret eden Pakdemirli, bu hibeler sayesinde kırsalda toplam 1.5 milyar liralık yatırımın hayata geçmesini sağladıklarını vurguladı. Pakdemirli, yatırımcılara kolaylık sağlamak amacıyla yatırım öncesi finansman kaynağı sağlayabilmek için ödeme yapılacak hibe desteğinin yüzde 50’si tutarında avans alabilme imkanını getirdiklerine dikkati çekerek, fiyat artışlarından kaynaklanan maliyet yükselmelerini telafi etmek amacıyla IPARD 8 ve 9. çağrılarında, sözleşme imzalanan yatırımcıların sözleşme tutarlarında fiyat güncellemelerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Son 3 yılda IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerini de uygulamaya aldıklarını anlatan Pakdemirli, tarım-çevre tedbirlerinin AB’ye aday ülkeler içinde ilk kez Türkiye’de uygulanmaya başlandığını söyledi.

KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti: “Kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek, proje seçim aşamasında öne çıkmasını sağlıyoruz. Yine 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave puan vererek, daha fazla hibe almasını sağlıyoruz. IPARD kapsamında desteklediğimiz projelerden 4 bini kadın yatırımcılara, 10 bini ise 18-40 yaş arasındaki genç girişimcilere aittir.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara