18 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı! Zuckerberg'e Facebook şoku

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Sosyal medya devi Facebook, 18 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcılarının düştüğünü gördü.

Facebook’un çatı şirketi Meta, günlük aktif kullanıcı sayısının Aralık 2021’e kadarki son üç ayda 1 milyar 929 milyona düştüğünü açıkladı. Bu sayı bir önceki yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 930 milyondu.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, düşüşün nedeninin özellikle genç kullanıcıların rakip platformlara yönelmesi olduğunu söyledi.

HİSSELERDE BÜYÜK KAYIP

Firma ayrıca TikTok ve YouTube gibi rakiplerin rekabeti karşısında gelir artışını yavaşlatırken, reklamcılar da harcamaları azaltıyor. Meta'nın hisseleri New York'ta mesai sonrası işlemlerde yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Twitter, Snap ve Pinterest dahil olmak üzere diğer sosyal medya platformlarındaki hisseler de uzun vadeli işlemlerde keskin bir düşüş yaşadı.

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DEĞİŞİKLİKLERDEN ETKİLENDİ

Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci dijital reklam platformuna sahip olan Meta, Apple'ın işletim sistemindeki gizlilik değişikliklerinden de etkilendiğini söyledi.

Meta'nın baş finans sorumlusu Dave Wehner'e göre, değişiklikler markaların Facebook ve Instagram'daki reklamlarını hedeflemesini ve ölçmesini zorlaştırdı ve bu yıl için "yaklaşık 10 milyar dolarlık" bir etki yaratabilir. Meta'nın büyük kısmı reklam satışlarından gelen toplam geliri, bu dönemde 33.67 milyar dolara yükseldi ve piyasa tahminlerini kıl payı geçti.