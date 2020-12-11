18 yılda 165 milyar $’lık yatırım

2007’de 19.1 milyar dolarla tarihin en yüksek doğrudan yabancı yatırımı çekildi. Türkiye’ye en fazla yatırım Avrupa’dan gelirken, yıllar itibarıyla bu bölgeden gelen yatırımların toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 60 ile 87 arasında değişti. 18 yılda Avrupa’dan 120.1 milyar dolar, Asya’dan 29 milyar dolar, Amerika’dan 14.3 milyar dolar yatırım geldi.

Türkiye’nin en büyük yatırım ortağı konumundaki Hollanda, 18 yılda liman ve lojistik, gayrimenkul ve inşaat, tarım, havacılık, gıda, elektronik, otomotiv yan sanayi, sağlık turizmi alanlarda yatırım yaptı. Hollanda söz konusu dönemde Türkiye’de 26.2 milyar dolarlık yatırımda bulundu. Toplam yatırımların yüzde 16’sını tek başına yapan Hollanda, 2004, 2006, 2007, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019’da Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülke oldu.