18 yaşında devlet katkısı hak ediliyor

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Göçer, sisteme 8 yaşında giren bir gencin, 10 yıl sistemde kalıp, 18 yaşına geldiğinde devlet katkısının yüzde 60’ını hak ettiğini kaydetti. 18 yaş altında 100 bin katılımcıyı geçtiklerini belirten Göçer, “Akın akın insanlar geliyor. Sadece anneler babalar çocukları için yaptırmıyor, teyzeler, dedeler de var. Çocuğa bir şey bırakmak istiyorlar. Kendi şirketimden örnek vereyim, çocuğuna BES yaptıranların üçte birinin kendi BES’i yok” diye konuştu.

Burak Ali Göçer, sisteme 8 yaşında giren gencin, 10 yıl BES’te kalıp da 18 yaşına geldiğinde devlet katkısının yüzde 60’ını hak ettiğini de vurgulayarak, şunları söyledi: “Devlet katkısının çok büyük kısmını 18 yaşında hak etmiş oluyor. Ama biz sistemde daha uzun süre kalınmasının üzerinde çalışıyoruz. Bütünleşik paket dediğimiz ürün ile sistemde kalındığı sürece sağlık sigortası, eğitim sigortası, hayat sigortası daha avantajlı alınabilecek. Bu daha başlangıç, üzerine kısmi çekiş gelecek. Bu iş yaşlı bakıma kadar gidiyor. Bunların üzerinde çalışılıyor. Bunların benzeri otomatik katılım sisteminde de yapılacak.”