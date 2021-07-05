18 yaş altına yüzde 25 devlet katkısı

Çocuklar için BES hesabı açanlar, çocukları için düzenli tasarruf yapmaya başlarken, yüzde 25 devlet katkısının yanında yatırımlarına güvenli ve yüksek finansal getiri elde etmenin avantajını yaşıyor. Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Günümüz şartlarında tasarruf ve birikim, bireylerin finansal sürdürülebilirliği açısından hiç olmadığı kadar önemli hale geldi.

Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için sağlam bir gelecek hazırlamak, onların geleceklerine bugünden yön vermek için birikimi sürdürülebilir bir alışkanlığa çevirmemiz gerekiyor. Bu noktada 18 yaş altı BES uygulaması çocuğunun geleceğini güvence altına almak isteyen ebeveynler için çok değerli ve kazançlı bir tasarruf aracı olacak. Sisteme dahil olacak çocuklar ve gençler için, aynen halihazırdaki BES uygulamasında olduğu gibi, yüzde 25 devlet katkısının sağlanacak olması da önemli bir fırsat sunuyor.”

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