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18 yaş altı BES’e doping oldu

#BES#Deniz Yurtseven#Emeklilik
18 yaş altı BES’e doping oldu

Metlife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, pandemi döneminde bireysel emeklilik sistemine girişlerin yavaşladığını ancak 18 yaş altının BES’e girmesine imkân tanınmasıyla ciddi bir ivme yakalandığını belirterek, hazırladıkların İlk BES ürününü yakında hizmete sunacaklarını söyledi.

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Metlife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) girmesinin sisteme hareketlilik getirdiğini söyledi. Yurtseven, son 3-4 ayda BES’e girişlerde ciddi bir ivmelenme olduğunu, bunun önemli kısmının 18 yaş altıyla geldiğini belirterek, eylül ayında 120 bin civarında sisteme yeni giriş olduğunu açıkladı. Pandeminin etkisiyle BES’e girişlerin yavaşladığını, şimdilerde ise bu etkiden yavaş yavaş arındıklarını ifade eden Yurtseven, 18 yaş altına bakıldığında sıfır yaştan 18’e doğru gidildiğinde, küçük yaşlarda katılımın arttığını, 18 yaşına doğru gidildikçe de katılımın azaldığını, önümüzdeki dönemde 18 yaş altında sisteme girenlerin sayısının daha da artacağını kaydetti.

Deniz Yurtseven, 18 yaş altı yeni yeni bir ürün hazırladıklarını, adını da ‘İlk BES’ olarak koyduklarına değinerek, “18 yaş altı planımızı muhtemelen önümüzdeki ay çıkarmış olacağız. Çünkü sistemsel olarak her türlü altyapı hazırlığını yapmak istiyoruz. Kasım sonuna kadar hazır hale geleceğiz. En düşük 150 lira katkı payı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra devlet katkısı da var. En önemli farkımız ise çocuklar için bazı asistans hizmetlerimiz olacak” dedi.

18 yaş altı BES’e doping oldu

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DENİZBANK İŞBİRLİĞİ

Deniz Yurtseven, sektörün ciddi bir dijitalleşme sürecinden geçtiğini ve bu konuda da iyi performans gösterdiğini vurguladı. Şirket olarak dijitalleşmede önemli adımlar attıklarını da ifade ederek, şu açıklamaları yaptı:

“Ana iş ortağımız Denizbank ile iyi bir performans gerçekleştirdik. Denizbank’ın dijital platformlarında çok daha fazla görünür, çok daha fazla ürün teklif eder hale geldik. Özellikle Mobil Deniz’de şu anda iki tane ürün koyduk. Kredi kartı koruma ürünleri ile oto koruma ürünleri; en çok rağbet ve talep gören ürünler bunlar. Bunlara şimdi emeklilik ürünlerini ekliyoruz. Ayrıca kredi mevduat hesap sahiplerine önerdiğimiz bir ürün daha ekleyeceğiz. Bunların yanı sıra Denizbank ana dağıtım kanalımız; buna başka iş ortaklıklarını da ekledik. Bir süreden beri Vodafone ile iş birliği gerçekleştirdik ve 25-30 bin civarında poliçe sattık. Vodafone’un mobil platformun da fatura koruma ürünü satıyoruz. İşsizlik halinde Vodafone faturalarının ödenmesini güvence altına olan bir ürün ve çok yoğun talep görüyor. Çünkü çok kolay ve fiyatı çok uygun; ayda 5 TL’ye. İkinci bir ürün daha devreye aldık, küçük primli ferdi kaza ürünü satıyoruz burada. Vodafone ile olan işbirliğimizi daha geliştirmeyi planlıyoruz.”

TAMAMLAYICI SAĞLIK BAŞLIYOR

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Deniz Yurtseven, yeni projelerden de bahsederek, dijital ortamda teklif veren firmalarla da işbirliğine gittiklerini, bunların arasında Koalay’ın bulunduğunu ve 2022’de bu platform üzerinden satışa geçeceklerini söyledi. Bunların dışında hazırladıkları yeni ürünler olduğuna da dikkat çeken Yurtseven, şunları söyledi:

“Uzun zamandır hazırladığımız tamamlayıcı sağlık sigortalarında faaliyette geçeceğiz. Daha ziyade dijital platformlarda tamamlayıcı sağlık ürünü devreye alacağız. Bunun dışında başarılı olduğumuz bir alan daha var; o da müşteri bağlılık programımız. Çok sayıda müşterimize çok farklı hediyeler veriyoruz ve bu sayede çok sayıda müşteri ile iletişime geçiyoruz; sonuçlardan da çok memnunuz. Böyle bir pandemi ortamında müşterilerimizin hayatlarına bir renk kattık. Geçen sene ilkini yapmıştık. Bu sene de şu anda ikincisini yapıyoruz. MetLife Benimle programımızın ismi. Bu programla da Uluslararası Stevie Ödülleri’nden Altın Ödül kazandık.”

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FONLAR İKİ YILDA YÜZDE 29 GETİRİ SAĞLADI

Deniz Yurtseven, BES’te, emeklilik fon performanslarının son iki yılda çok yüksek olduğuna değinerek, şunları söyledi: “Son iki yılda yüzde 28-29 seviyesinde getiriler vardı. Bu sene ilk 9 ay sonunda ortalama getiri yüzde 10’lar seviyesinde. Tabii bunun üzerinde olan fonlar da var; dövizli fonlar, likit fonlar, altın fonları, hisse senedi fonları gibi. Otomatik katılım sisteminde getiri biraz daha yüksek, 11.5 seviyesinde. Tabi, önceki senelerle karşılaştırıldığında mütevazi bir getiri olduğunu söyleyebiliriz. Bunda da sorun yok. Çünkü BES ve otomatik katılım sistemi uzun süreli yatırımlar, dolayısıyla böyle dalgalanmalar görülebilir.”

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ASİSTANS HİZMETİ BES’TE DE BAŞLIYOR

BES ve hayat sigortası gibi ürünlerde asistans hizmetlerinin önemli olduğuna, müşterilerin ‘bize yaşarken de kullanabileceğimiz hizmetler sunun’ diye talepte bulunduklarına dikkat çeken Deniz Yurtseven, şunları söyledi: “Stratejik hareket noktamız, hedef kitleye yönelik doğru asistan servisini ürüne eklemek. Yani çiftçiye bir ürün satıyorsak, çiftçinin faydalanabileceği bir asistans servisini eklemek veya bir küçük işletmeye satıyorsak ona farklı, bireye satıyorsak farklı asistans hizmetleri eklemek. Mesela bizim en popüler hizmetlerimiz klima ve kombi bakımları; çok talep ediliyor. Bu hizmetleri hayat sigortası ve ferdi kaza sigortaları ile veriyoruz. Yaptığımız araştırmalarda, poliçe alan müşteriler, ‘bize yaşarken de kullanabileceğimiz hizmetler sunun’ talebi ile geliyor. Biz de bu hizmetleri daha da artırıyoruz. Mesela artık BES’te de psikolojik danışmanlık, eğitim danışmanlığı, çocuk sağlığı, kariyer koçluğu, hobi kulüpleri, atölye çalışmaları, tıbbi yardım, optik yardım, sağlık destek hizmetleri gibi çok çeşitli asistans hizmeti vermeye başlayacağız. 18 yaş altına çıkaracağımız üründe çocukların ihtiyaç duyabileceği hizmetler sunacağız.”

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#BES #Deniz Yurtseven#Emeklilik

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