18 Mart’ta 18 mağaza

1972 yılında Biga’da küçük bir atölyede yolculuğuna başlayan Doğtaş, Türkiye’nin her yerinde hizmet veren mağazalarıyla, mobilya sektörünün önemli oyuncularından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 2020 yılını ‘tarz ve uyum’ konseptiyle karşılayan ve sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen marka, bu yıldan bekledikleri büyümenin ilk ve en büyük adımını 18 Mart’ta yine bu topraklarda attı.





BÜYÜMEYE DEVAM

18 Mart’ta, ülkenin dört bir yanında 18 mağaza açan Doğtaş, tıpkı Çanakkale Zaferi’nde olduğu gibi, Türkiye’nin çok çalışarak ve çok üreterek tüm zorluklarla başa çıkabilecek kaynaklara sahip bir ülke olduğunun mesajını verdi.

18 Mart günü, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Kayseri, Zonguldak, Osmaniye, Hatay, Hakkari, Mersin ve Bursa’da açtığı 18 mağaza ile Doğtaş, kuruluşundan bu yana, aynı heyecan ve tutkuyla, büyümeye devam ettiğinin altını çizdi. Destansı bir mücadele sonucu kazanılan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni, doğduğu topraklara yatırım yapmayı bir borç bilerek kutlayan Doğtaş, bu ülke için üretmenin ve çalışmanın herkesin görevi olduğunu hatırlatarak Çanakkale Zaferi’ni kutladı.