18 ayrı taşınmaz özelleştirme kapsamında

Taşınmazların bulunduğu bölgeler arasında Manavgat, Kuşadası-Sogucak, Menderes-Gümüldür, Muğla-Akyaka da bulunuyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, liste olarak yayımlanan taşınmazlar ve üzerinde bulunan yapılar, satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, gelir ortaklığı modeli, kat-arsa karşılığı inşaat yaptırma gibi yöntemlerden bir veya birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Özelleştirme tamamlanana kadar, bu taşınmazların her türlü gelir, gider, bakım, onarım, işletim ile diğer yükümlülükleri kendi kurumlarınca yapılmaya devam edecek. Özelleştirme işlemleri de 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanacak.

KUŞADASI, DİDİM, EDREMİT

Karara göre, Antalya’nın Manavgat-Çolaklı ve Bursa’nın Karacabey-Kurşunlu ilçelerindeki 2’şer taşınmaz ile Aydın’ın Kuşadası-Soğucak ve Didim-Altınkum ilçelerindeki taşınmazlar özelleştirilecek. Balıkesir’in Edremit-Akçay, Çanakkale’nin Gökçeada-Dereköy ve merkez-Çınarlı, İstanbul’un Beşiktaş-Yıldız, İzmir’in Seferihisar-Payamlı ve Menderes-Gümüldür, Kocaeli’nin Kandıra-Kurtyeri, Muğla’nın Ula-Akyaka ve Marmaris-İçmeler, Ordu’nun Perşembe-Efirli ve Tekirdağ’ın Süleymanpaşa-Kumbağ ilçelerinde çeşitli kurumlar bünyesindeki taşınmazlar da bu kapsamda olacak.

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ ONAYLANDI

Özelleştirme kapsamında bulunan bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri de karara bağlandı. Yayımlanan kararlara göre Muğla’nın Bodrum ve Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçelerindeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar reddedildi. Ankara’nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi’ndeki bir taşınmazın imar planı değişikliği onaylanırken, bir taşınmazın imar planı değişikliğinin bazı kısımlarının yeniden düzenlenmesine ve itirazların reddedilmesine karar verildi.

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