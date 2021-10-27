18 aydan fazla bir süredir uygulanıyordu... Önemli karar duyuruldu: Yasak kalktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
O sözlere fena patladı Biz olsak kovardık... Eski yönetimin sabrını taşıran olay...O sözlere fena patladı! "Biz olsak kovardık..." Eski yönetimin sabrını taşıran olay...#Mahmut Uslu
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
Ben nasıl geri adım attım Ben taaruzdayım'Ben nasıl geri adım attım? Ben taaruzdayım'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Özer duyurdu: Zorunlu oluyor Eğitimde önemli yenilikBakan Özer duyurdu: Zorunlu oluyor! Eğitimde önemli yenilik#Bakan Özer
FETÖ elebaşı Gülenin avukatı hakkında yeni detaylar ByLocka rekor giriş yapmışFETÖ elebaşı Gülen'in avukatı hakkında yeni detaylar! ByLock'a rekor giriş yapmış#ANKARA
Flaş dördüncü doz açıklaması İşte en riskli grup...Flaş dördüncü doz açıklaması! İşte en riskli grup...#Koronavirüs
Pentagondan ürküten rapor... 2nci 11 Eylül Adını açıklayıp tarih verdiPentagon'dan ürküten rapor... 2'nci 11 Eylül! Adını açıklayıp tarih verdi#ABD
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıyız'Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıyız'#Trabzonspor
Görüntüler gündem olmuştu 7 ayrı suçtan yargılanacakGörüntüler gündem olmuştu! 7 ayrı suçtan yargılanacak#Bursa
Girilemez denilen noktaya dev operasyon Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma'Girilemez' denilen noktaya dev operasyon! Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma#Terörle Mücadele
Bu kez yer yerinden oynayacak İddialar vahim...Bu kez yer yerinden oynayacak! İddialar vahim...#Facebook
Bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister kiBir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki!#Kate Middleton
10 ay sonra kâbus geri döndü10 ay sonra kâbus geri döndü#Ardahan
HABERLEREkonomi Haberleri

18 aydan fazla bir süredir uygulanıyordu... Önemli karar duyuruldu: Yasak kalktı

#Avustralya#Seyahat Yasağı#Koronavirüs
18 aydan fazla bir süredir uygulanıyordu... Önemli karar duyuruldu: Yasak kalktı

Avustralya, uluslararası seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı. 18 aydır yürürlükte olan seyahat yasağı, 1 Kasım'dan itibaren kaldırılacak.

Haberin Devamı

Avustralya, salgınla birlikte koronavirüs önlemleri sebebiyle 600 gün önce yani yaklaşık 18 aydan fazla bir zaman öncesinde sınırlarını kapatmıştı. Ülkedeki kapanmanın da biteceği 1 Kasım tarihinde uluslararası seyahat yasağının da kaldırılacağı duyuruldu. 

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

YIL SONUNA KADAR AÇIK KALACAK

Hükümet tarafından yapılan açıklamada uluslararası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla sene sonuna kadar hem öğrencilere hem de işçilere kapılar açık kalacak. 

Bakanlıklardan yapılan ortak açıklamada “Avustralya'nın uluslararası sınırlarını kapatmasının üzerinden 18 aydan fazla bir süre geçtikten sonra, aşıları tam olan vatandaşların artık ülkeden çıkmak için muafiyet aramasına gerek kalmayacak” dendi. 

DSÖden flaş açıklama: Uluslararası seyahatte aşı tek kanıt olarak istenmesin

DSÖ'den flaş açıklama: Uluslararası seyahatte aşı tek kanıt olarak istenmesin!

Öncelik Avustralya vatandaşlarına verileceği belirtilirken, daha sonra aşı oranlarının artışıyla beraber daha da hafifletileceği ifade edildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison düzenlediği basın toplantısında, ulusal planın işlediğini ifade ederek, “Avustralya’nın açılmasıyla ilgili bu plan ve aşılanma hızı yükselişe geçti" dedi.

Haberin Devamı

ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞECEK

Seyahatler ülkelerin duruma göre farklılık gösterecek. Yolcuların karantina şartları seyahat ettikleri ülkeye göre belirlenecek. 

Dünyanın en uzun tam kapanması sona erdi

'Dünyanın en uzun tam kapanması' sona erdi

 

Avustralya’nın ilaç düzenleyicisi kurum 18 yaşından büyükler için Pfizer aşısının hatırlatma dozunu onaylarken, ülke genelindeki 16 yaşından büyüklerin ilk doz aşılanma oranı ise yüzde 90 seviyelerinde bulunuyor.

Ülkede toplam 163 bin 866 koronavirüs vakası tespit edilirken, bin 669 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

İlgili Haberler:

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya#Seyahat Yasağı#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

 Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler