18 aydan fazla bir süredir uygulanıyordu... Önemli karar duyuruldu: Yasak kalktı

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Avustralya, salgınla birlikte koronavirüs önlemleri sebebiyle 600 gün önce yani yaklaşık 18 aydan fazla bir zaman öncesinde sınırlarını kapatmıştı. Ülkedeki kapanmanın da biteceği 1 Kasım tarihinde uluslararası seyahat yasağının da kaldırılacağı duyuruldu.

YIL SONUNA KADAR AÇIK KALACAK

Hükümet tarafından yapılan açıklamada uluslararası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla sene sonuna kadar hem öğrencilere hem de işçilere kapılar açık kalacak.

Bakanlıklardan yapılan ortak açıklamada “Avustralya'nın uluslararası sınırlarını kapatmasının üzerinden 18 aydan fazla bir süre geçtikten sonra, aşıları tam olan vatandaşların artık ülkeden çıkmak için muafiyet aramasına gerek kalmayacak” dendi.

Öncelik Avustralya vatandaşlarına verileceği belirtilirken, daha sonra aşı oranlarının artışıyla beraber daha da hafifletileceği ifade edildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison düzenlediği basın toplantısında, ulusal planın işlediğini ifade ederek, “Avustralya’nın açılmasıyla ilgili bu plan ve aşılanma hızı yükselişe geçti" dedi.

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ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞECEK

Seyahatler ülkelerin duruma göre farklılık gösterecek. Yolcuların karantina şartları seyahat ettikleri ülkeye göre belirlenecek.

Avustralya’nın ilaç düzenleyicisi kurum 18 yaşından büyükler için Pfizer aşısının hatırlatma dozunu onaylarken, ülke genelindeki 16 yaşından büyüklerin ilk doz aşılanma oranı ise yüzde 90 seviyelerinde bulunuyor.

Ülkede toplam 163 bin 866 koronavirüs vakası tespit edilirken, bin 669 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.