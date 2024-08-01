173 milyon TL’lik para trafiğine beraat

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‘KENDİ BİRİKİMİM’ SAVUNMASI

M.M.N., hesabına gelen tüm paranın kendi birikimi ve Afganistan’da sattığı taşınmazlardan kaynaklı olduğunu ileri sürdü. Şüphelinin hesabına 5 aylık süreçte 647 farklı işlem ile çok sayıda farklı kişiden toplam 1 milyon 629 bin 839 TL tutarında üçüncü kişilerden para transferi geldiği ya da nakit yatırıldığı, aynı şubedeki dolar hesabından ise 26 farklı işlem ve 18 farklı kişiye toplam 226 bin 747 dolar tutarında transfer yapıldığı belirtildi. M.M.N.’nin hesaplarına gelen transferlerin 173 milyon 296 bin TL’lik kısmının 82 farklı işlem ile farklı kişiye transfer edildiği, bu kişilerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. Şüphelinin Türkiye’deki bankalarda hesap açıp yurtdışında bulunan 647 kişinin kendisine para göndermesini sağlayarak, gelen paraların bir kısmını da 82 farklı kişiye transfer ederek üzerine atılı suçları işlediği belirtildi.

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BAKANLIK İSTİNAFA BAŞVURDU

M.M.N., Ankara 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, beraat kararına itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu.