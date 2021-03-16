173 kilogram meyve 269 kilogram sebze

Türkiye’nin 2020 yılında 14 milyon 495 bin 216 ton meyve, 22 milyon 517 bin 111 ton sebzenin iç tüketime konu olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toplam nüfusa (83 milyon 614 bin 362) oranlandığında kişi başına meyve tüketiminin yılda 173 kilogram, günde 474 gram, kişi başına sebze tüketiminin de yılda 269 kilogram, günde 737 gram olduğunu belirtti. Pakdemirli, Türkiye’nin dünya sebze üretiminde dördüncü, meyve üretiminde ise beşinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

MEYVE-SEBZE YILI

Bakan Pakdemirli, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu’nun verdiği soru önergesine cevap verdi. Birleşmiş Milletler’in 2021 yılını Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan ettiğini belirten Kabukcuoğlu önergesinde şunları kaydetti: “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıklı beslenme için günde 400 gram sebze-meyve tüketilmesini önermektedir. Ülkemizde kişi başına düşen günlük ortalama meyve ve sebze tüketimi kaç gramdır? Ülkemizde 5 ve üzeri porsiyon, 5 ve 1 arası porsiyon ve 1 porsiyondan az meyve ve sebze tüketenlerin toplam nüfusa göre oranları ne kadardır? 2020 gıda enflasyonun yüzde 20.61 olduğu bir ekonomide, vatandaşlarımızın günlük yeteri kadar meyve’ve sebze tüketebilmesi için bu ürünlerin fiyatının makul olduğunu düşünüyor musunuz?”

2.7 MİLYAR DOLAR

2020 yılında yaş meyve sebze ihracatı yıllık bazda rekor kırarak bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 2.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Pakdemirli, 2020 yılı Aralık ayında 406 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze sektöründe aylık bazda en yüksek ihracat gerçekleştiğini dile getirdi. Özellikle meyve türlerinde arz açığı olan ürünlere yönelik bahçe tesis edilmesi için 2021 yılında yeni projelerin bakanlıkça hayata geçirileceğini dile getiren Bakan Pakdemirli, “Bahçe tesislerinde toprak işlemenin minimum olduğu, eğimli araziler değerlendirilerek atıl konumdaki alanlar bu şekilde tarımsal üretime kazandırılacaktır. Ayrıca, mevcut bahçelerde gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verilecektir” diye konuştu.

‘ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’

İşletmelerin küçük ölçekli ve özellikle eski meyve bahçelerinin kapama bahçe niteliğinden uzak olması nedeniyle hasat edilen ürünlerde standart sağlanmasında zaman zaman sorunlar yaşanabildiğini ifade eden Bekir Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yürüttüğümüz destek programları ile kapama meyve bahçesi tesislerinin kurulumu teşvik edilmektedir. Ayrıca, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve özellikle ihracata gidecek ürünlerin bu doğrultuda üretilmesini sağlamak için sözleşmeli üretim Mevzuatında düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.”

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