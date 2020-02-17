17 Şubat canlı çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları: Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu?

Haftanın ilk gününde altın fiyatlarının alış ve satış fiyatı canlı altın fiyatları grafiklerinde gün boyu takip edildi. Özellikle gram bazında altın alacak olan vatandaşlar, pazartesi günü altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. Peki, tam ve yarım altın Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte, 17 Şubat 2020 anlık altın fiyatları.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 307,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,80 liradan, 2 bin 27 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 48 liradan, 280,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284,50 liradan, bin 981 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 1 liradan, 991 liradan alınan Yarım Ziynet bin 1 liradan ve 495 liradan alınan Çeyrek Ziynet 500 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Gram altın alış fiyatı 308,04 TL / Gram altın satış fiyatı 308,16 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 491,22 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 502,33 TL

Yarım altın alış fiyatı 979,36 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.004,65 TL

Tam altın alış fiyatı 2.026,27 TL / Tam altın satış fiyatı 2.076,90 TL

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