17 milyon dolarlık tur

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Motor sporlarının zirvesi Formula 1’de şampiyonluk son yarışın son turunda belli oldu. 7 kez dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton’ı son turda geçen Red Bull pilotu Max Verstappen 34. şampiyonluğa adını yazdırdı. Hollandalı pilot attığı bu turla yalnızca şampiyonluğu kazanmadı. 25 milyon dolar maaş alan pilot, 1 dakika 25 saniyede hem şampiyonluğu hem de 17 milyon dolar bonusu cebine koydu. Böylece, Max Verstappen’in alacağı yıllık ücret 42 milyon dolara ulaştı. Bu konudaki liderlik ise hala Lewis Hamilton’da. Forbes’un geçtiğimiz aylarda yayımladığı son araştırmaya göre, İngiliz pilot Hamilton’ın yıllık maaşı 55 milyon dolar. Üstelik 7 milyon dolar da bonus kazanıyor. Hamilton’ı, kazandığı son şampiyonlukta aldığı bonuslar da hesaba katıldığında 42 milyon dolarla Max Verstappen takip ediyor. Üçüncü sırada bu yıl Formula 1’e geri dönen Fernando Alonso var. İspanyol pilot, yıllık 25 milyon dolar kazanıyor.





PASTA BÜYÜYOR

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Takımların elde edeceği kazançlarda ise gözler dev şampiyonanın yayın gelirlerinde. Formula 1’in yayın haklarını elinde bulunduran Liberty Media, bu yılın üçüncü çeyreğinde 668 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde elde edilen gelir 597 milyon dolardı. Sezon sonuyla birlikte Formula 1’in yıllık gelirinin 1 milyar dolara kadar ulaşması bekleniyor. Bu pastadan en büyük payı, bu yıl takımlar şampiyonu olan Mercedes takımı başta olmak üzere, Red Bull ve Ferrari takımlarının alması bekleniyor. Takımların ana gelir kaynağı ise sponsorluk anlaşmaları. Çünkü, Formula 1’de şampiyonluğun bedeli bir hayli fazla. Örneğin, Mercedes takımı geçtiğimiz yıl şampiyonluk için 459 milyon dolar harcadığını bildirmişti. Takımın elde ettiği 2020 kârı ise 19 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

BÜTÇE SENEYE 140 MİLYON DOLAR

Ancak, bu rakamların harcanması artık mümkün değil. ‘Büyük markaların daha fazla para harcayarak iddiasını sürdürmesi’ tartışmalarına yönelik F1 yönetimi bu sene ilk kez harcama limiti getirmişti. 2021 yılı için bu rakam 145 milyon dolar olarak belirlenmiş, sonrasında sezonun gidişatına bağlı olarak 1.2 milyon daha bütçe bonusu eklenmişti. FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’nin onayladığı bütçe sınırına göre, 2022 yılında takımlar 140 milyon dolar harcamaya yapabilecek. 2023 yılında ise bu rakamın 135 milyon dolara inmesi planlanıyor. Aradaki fark takımların çoğunu pek etkilemese de Red Bull, Ferrari ve Mercedes gibi takımların bütçe konusunda bir hayli zorlandığı biliniyor. F1’in devleri her türlü tasarruf için elinden geleni yapıyor.

VERSTAPPEN TÜRKİYE’DE İKİNCİ OLMUŞTU

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Bu yılki sezonun bir ayağı da Türkiye’de gerçekleşmişti. İstanbul Park’ta koşulan yarışı Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı. Sezonun şampiyonu Max Verstappen’in ikinci olduğu yarışta, diğer bir Red Bull pilotu Sergio Perez üçüncü olmuştu. Lewis Hamilton ise yarışı beşinci sırada tamamlamıştı. Öte yandan, pandeminin neden olduğu seyahat zorlukları nedeniyle Formula 1 uzun bir aradan sonra iki sezon üst üste Türkiye’de gerçekleşmişti. Ancak, 2022 takviminde Türkiye yer almadı. Yarışların gerçekleştiği pistin işletmesini yapan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Takvimdeki ülkeler, yıllık 30 ila 85 milyon dolar para ödüyor. Böyle bir parayı bizim ülkemizde bir şirketin ya da kurumun ödemesi çok zor. Kamu-özel sektör birlikte Formula 1 için bir formül bulunursa, ülke kazanır. Çünkü, bir yarış için yaklaşık 40-50 bin yabancı ziyaretçi geliyor. Bunların konaklama ve diğer harcamaları 250 milyon doları buluyor” açıklamasını yapmıştı.

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F1’İN MAAŞ ŞAMPİYONU HAMILTON

Lewıs Hamilton: 55 milyon dolar

Max Verstappen: 25 milyon dolar

Fernando Alonso: 25 milyon dolar

Sebastıan Vettel: 15 milyon dolar

Charles Leclerc: 12 milyon dolar

HONDA BIRAKTI, PORSCHE VE AUDI YARIŞA GİREBİLİR

Otomotiv üreticileri için Formula 1, gelirden çok itibar ve marka algısını yükseltmek anlamına geliyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği yarışlar sayesinde birçok marka bilinirliğini ve satış gelirlerini dünya çapında arttırabiliyor. Pahalı bir spor olan Formula 1’de geride kalan sezonda Mercedes, Ferrari, Honda ve Renault olmak üzere sadece 4 motor üreticisi kalmıştı. Bu üreticiler, yarışan diğer takımlar için de motor tedariki sağlıyordu. Ancak, Japon üretici Honda 2022 yılından itibaren artık F1 için motor üretmeyeceğini duyurdu. Motor projesini Red Bull’a devretti. Diğer yandan, Porsche ve Audi markaları Formula 1’e geri dönmek için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Karar henüz resmileşmese de gelecek 2-3 yıl içerisinde Alman markaların Formula 1’de boy göstermesi bekleniyor.