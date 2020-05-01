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Ekonomi
Haber Giriş: 01.05.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

17 günlük sessizliği sona erdi... Taciz iddialarına ilk kez yanıt verdi!

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17 günlük sessizliği sona erdi... Taciz iddialarına ilk kez yanıt verdi!
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ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, Başkan Donald Trump'la rekabetini zora sokan cinsel saldırı iddialarına yanıt vermesine yönelik baskılar karşısında, 17 gün sonra sessizliğini bozdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların muhtemel başkan adayı Joe Biden eski bir çalışanının cinsel taciz iddialarını reddetti. Konuyla ilgili ilk defa MSNBC'nin Morning Joe programında Cinsel saldırıyla suçlanan demokrat başkan aday adayı Biden, ilk kez konuştu. 

Biden'ın Senato'daki eski çalışanlarından biri olan Tara Reade 1993 yılında o sıralar Delaware Senatörü olan Biden'ın rızası olmadan kendine dokunduğunu ve bunu o zamanki amirlerine şikayet ettiğini ileri sürmüştü.

Biden'ın özel kalem müdürü ve asistanı Reade'in kendilerine bu konudan bahsettiği iddialarını yalanladı. Biden'ın kampanya yönetimi de yaptıkları açıklamada iddiaları reddetmişti.

Cinsel taciz iddiasının tekrar gün yüzüne çıkmasının ardından kendi ağzından ilk açıklamasını MSNBC'ye verdiği bir röportajda yapan Biden "Kesin bir şekilde söylüyorum, böyle bir şey olmadı, kesinlikle olmadı," ifadelerini kullandı.

25 MART'TA DUYULMUŞTU

1992-93 yılları arasında ABD Kongresi'nde çalışan Tara Reade, 25 Mart'ta yayınlanan bir podcast programında 29 yaşındayken dönemin senatörlerinden Joe Biden tarafından Kongre binası koridorunda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. New York Times'ın Reade'in Katie Halper Show podcastinde anlattıklarını incelemesi üzerine geçen haftalarda yayınladığı makale ise iddianın kamuoyu tarafından duyulmasına vesile oldu.

Reade, 2019 yılında da Union'a verdiği röportajda Biden'ın sıklıkla kendi isteği dışında boynuna ve omuzlarına dokunduğunu aktarmıştı. Eski Kongre çalışanı ayrıca Biden'ın "bacaklarını beğendiği için" bir organizasyonda garsonluk yapmasını istediğini, kabul etmeyince de kovulmasına sebep olduğunu savunmuş ve "daha fazlasını anlatmaktan korktuğunu" da dile getirmişti.

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