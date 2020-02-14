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Ekonomi
Ece ÇELİK
Haber Giriş: 14.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

17.6 milyar TL bağışladık

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
17.6 milyar TL bağışladık

Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin gelişmesi için çalışan Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın hazırladığı (TÜSEV) “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2019 Raporu” yayımlandı. Rapora göre, Türkiye’de bir yıl içinde yapılan tüm bireysel yardım ve bağışların toplamı 17.6 milyar TL olarak tahmin ediliyor.

Türkiye’nin 67 ilinde toplam 2 bin 502 kişinin katılımıyla yapılan araştırma, bireysel bağışçılık alanındaki eğilimleri, bağış yapılan alanları ve bağış yapma motivasyonlarındaki değişimleri ortaya koydu. Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Selim Erdem Aytaç’ın öncülüğünde hazırlanan raporun sonuçlarına göre Türkiye’de 2019’da tüm yardım ve bağışların toplam kişi başı değeri yaklaşık 303 TL olarak belirlendi. 2015’teki araştırmada bu miktar 228 TL olarak açıklanmıştı. Türkiye’de bir yıl içinde yapılan tüm bireysel yardım ve bağışların toplamı 17.6 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Türkiye’de bir yılda yapılan tüm yardım ve bağışların toplam kişi başı yaklaşık değerinin 262.7 TL’si doğrudan yardım (akrabalara, komşulara, diğer kişilere, dilencilere, fitre, zekât) olarak yapılırken 40.2 TL’si sivil toplum kuruluşlarına yapılıyor.

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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