16 Şubat canlı altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın pazar günü ne kadar oldu?
Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar pazar günü de devam etti. Özellikle hafta sonu düğün ve davetlere katılacak olan vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği çeyrek ve gram altının alış fiyatı, serbest piyasalarda takip edildi. Peki, çeyrek ve gram altın pazar günü ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadardan işlem görüyor? İşte, 16 Şubat canlı altın fiyatları ve serbest piyasalarda anlık son durum.
Hafta sonu altın almayı planlayan vatandaşlar 16 Şubat güncel altın fiyatlarını günün ilk saatlerinden itibaren araştırıyor. Serbest piyasalarda pazar günü 308,04 olan gram altının gün sonunda ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte, 16 Şubat, gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı serbest piyasada 308,04 lirada alınırken 308,13 liradan satıldı,
Çeyrek altının alış fiyatı 491,22 lira olurken, 502,33 liradan satıldı,
Yarım altının alış fiyatı, 979,52 lira olurken, 1.004,82 liradan satıldı,
Cumhuriyet altını 2.036,00 liradan alınırken, 2.067,00 liradan satıldı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle