16 Şubat canlı altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın pazar günü ne kadar oldu?

Hafta sonu altın almayı planlayan vatandaşlar 16 Şubat güncel altın fiyatlarını günün ilk saatlerinden itibaren araştırıyor. Serbest piyasalarda pazar günü 308,04 olan gram altının gün sonunda ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte, 16 Şubat, gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı serbest piyasada 308,04 lirada alınırken 308,13 liradan satıldı,

Çeyrek altının alış fiyatı 491,22 lira olurken, 502,33 liradan satıldı,

Yarım altının alış fiyatı, 979,52 lira olurken, 1.004,82 liradan satıldı,

Cumhuriyet altını 2.036,00 liradan alınırken, 2.067,00 liradan satıldı.

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