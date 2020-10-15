16 bin TL’ye telefon olur mu?

Apple, bir ay gecikmeli olarak yeni iPhone modellerini internet üzerinden gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanan etkinliği anlık 2 milyondan fazla kullanıcı izledi. 5G teknolojisini destekleyen iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’in yanı sıra Apple, Home Pod mini isimli kablosuz hoparlörleriyle birlikte özel manyetik aksesuar sistemi MagSafe’i de duyurdu. Yeni tanıtılan telefonlar özelliklerinin yanında fiyatlarıyla da dikkat çekti. iPhone 12 mini yurtdışında 699 dolardan satışa sunulurken, iPhone 12 Pro modelinin satış fiyatı ise 999 dolardan başlıyor.

FİYAT NETLEŞMEDİ

Türkiye’de satışa ne zaman çıkacağı belli olmayan telefonların satış fiyatları de henüz netleşmedi. Yurtdışı fiyatları üzerinden bir hesaplama yapılırsa iPhone 12 Pro modelinin satış fiyatı 16 bin TL’yi bulabilir. Ancak yurtdışı fiyatlarında Apple’ın kâr oranları da dahil. Apple yüksek kur ve vergilerden dolayı geçmiş modellerinde Türkiye fiyatlarını daha düşük seviyelere çekerek satışa sunmuştu. Ayrıca telefonla birlikte şarj adaptörü ve kulaklık olmadığı için fiyatın beklenenden daha az olabileceği ifade ediliyor.

Yeni telefonlarla birlikte dikkat çeken diğer bir konu ise kutunun içinde nelerin yer alacağı.

KULAKLIK VE ŞARJ CİHAZI YOK

Açıklanan bilgilere göre kutu içeriğinde şarj cihazı bulunmuyor. iPhone’dan yeni bir telefon alanların ayrıca şarj cihazı da satın alması gerekecek. Satın alınacak 20W hızındaki güç adaptörü ile 30 dakikada yüzde 0’dan yüzde 50’ye şarj olabilen telefonlar, aynı zamanda 15W hızında kablosuz şarj olabiliyor.16 Ekim itibariyle ön siparişlerin alınacağı, 23 Ekim itibariyle sevkiyatların başlayacağı telefonların kutusunda yer almayan diğer bir ürün ise kulaklık olacak. Yeni telefonu alanların şarj adaptörü dışında, kulaklık da satın alması gerekecek.

Ayrıca, eski iPhone modellerinin de artık şarj adaptörü ve kulaklık olmadan satılacağı ifade edildi.

APPLE LANSMANINDA TÜRK BAŞKAN YARDIMCISI





Deniz Teoman, Apple lansmanında dikkat çeken isim oldu. Apple’ın yeni teknolojisi MagSafe’i tanıtmak için kamera karşısına geçen Deniz Teoman, pek çok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Teoman, manyetik bağlantı ile şarj imkanı sağlayan donanımın geliştiricilerinden birisi olarak tanıtımı üstlendi. Apple Başkan Yardımcısı görevinde olan Deniz Teoman, 2005 yılından bu yana Apple bünyesinde görev yapıyor.

IPHONE 12 MODELLERİNİN ARTILARI VE EKSİLERİ

Artıları:

5G ile yüksek hızda internet bağlantısı desteği.

LIDAR sensörü ile derinlik ölçümü ve gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama.

Sensor-Shift OIS özelliği sayesinde yüksek hareketliliklerde sabitleme yapabilme.

Seramik kaplama ile ekranın 4 kata kadar darbelere karşı dayanıklı olması.

Eksileri:

Kutuda sadece telefon yer alıyor. Şarj adaptörü ve kulaklık yer almıyor.

iPhone 12 telefonlarda şarj kabloları eski adaptörlerle kullanılamıyor.

Telefonda type-c girişi bulunmuyor. Lightning girişi yer alıyor.

Telefon ekranında çentik tasarım eski telefonlarda olduğu gibi devam ediyor.

YURTDIŞI FİYATLARI

- iPhone 12 mini 64 GB: 699$

- iPhone 12 mini 128 GB: 749$

- iPhone 12 mini 256 GB: 799$

- iPhone 12 64 GB: 799$

- iPhone 12 128 GB: 849$

- iPhone 12 256 GB: 899$

- İPhone 12 Pro: 999$