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HaberlerEkonomi Haberleri16 adet araç 16 adet rehber personelle kişi taşıma hizmeti alınacaktır
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Ekonomi
Haber Giriş: 22.07.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

16 adet araç 16 adet rehber personelle kişi taşıma hizmeti alınacaktır

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16 adet araç 16 adet rehber personelle kişi taşıma hizmeti alınacaktır

Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılı özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci/kursiyer/velinin okul/kurum/sınıflara 16 araç ve 16 rehber personelle 182 iş günü taşınması işi hizmet alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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