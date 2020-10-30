16,6 milyar dolara satın almaktan vazgeçmişti! Kavga tatlıya bağlandı...

İki dev şirket anlaşmazlıkta nihayet sonuca ulaşmak üzere... Fransız marka, Tiffany'yi satın almak ve anlaşmayı kurtarmak için yaklaşık 425 milyon dolar daha az ödeyecek.

Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari ve Hennessy'den oluşan bir portföye sahip Paris merkezli holdingin, New York'un ünlü kuyumcusu Tiffany'yi 15,8 milyar dolara satın alacağı açıklandı.

USA Today'in haberine göre satış fiyatı, iki şirketin Kasım 2019'da açıkladığı 16,2 milyar dolardan biraz daha düşük. LVMH, Tiffany'nin hissesi için ödeyeceği hisse başına rakam 135 dolardan 131.50 dolara düştü.

ANLAŞMAZLIK EK GÜMRÜK VERGİSİYLE BAŞLADI

LVMH geçen yılın kasım ayında Tiffany'yi 16.2 milyar dolara satın almak üzere anlaştığını açıklamıştı. Ancak LVMH son olarak Fransız hükümetinin kendilerinden satın almayı durdurmalarını talep ettiklerini açıkladı.

Bu talebin nedeni ise ABD'nin AB ülkelerinden gelen mallara ek gümrük vergisi getirme tahdidinde bulunmasıydı. Mahkemeye taşınan kavgada mahkeme başkanı, LVMH’nin pandemiyi de öne sürerek “davanın hızlandırmak için fazla karmaşık olduğu” yönündeki itirazını kabul etmemişti.