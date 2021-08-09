16,5 milyar dolara ulaştı... Dev yatırımla Türkiye'de ilk oldu!

Trendyol 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan “decacorn” tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

Yeni yatırım turu, Amerika’nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı. Trendyol’un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı.

Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından SoftBank Investment Advisers, ADQ ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye'deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdiler. Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol’un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye’den önemli yatırımcılar yer almış oldu. Trendyol, şirketin kurucuları ve Türkiye'deki üst düzey kadrosu tarafından yönetilmeye devam ediyor.

Trendyol Kurucusu Demet Mutlu konuyla ilgili açıklamasında, “Bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına ülkemize ve Trendyol’un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz” dedi.

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