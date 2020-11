150 bin tekel bayii için ek süre talebi

Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları söyledi:

KEPENK KAPATABİLİRLER

“Koronavirüsle mücadeleyi fırsat bilerek içki satan tekel bayilere yönelik haksız faaliyet kısıtlaması siyasi ve ideolojik bir karardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta alkol ve tütüne ilişkin vergi zamları, tekel bayilerine saat 22.00’den sonra içki satması durumunda 320 bin TL’ye ulaşan para cezaları gibi tüm bu kararlar, 150 bin tekel bayisini zaten zor durumda bırakmıştı. Alkol satış yasağı şimdi saat 20.00’a fiili olarak çekilmiştir. Salgınla tekel bayilerinin 20.00’de dükkân kapatmasının ne ilgisi olduğunu kimse anlayabilmiş değil. Bu kısıtlama kararıyla on binlerce bayi kepenk kapatabilir; on binlerce kişi işsiz kalabilir.

EVLERE TESLİM YAPILSIN

Fiili olarak 20.00 yasağının en azından 24.00’e çekilmesi ve evlere teslim yönteminin önünün açılması gerekmektedir. Bugüne kadar alınan yasaklar, alkol tüketimini engellemediği gibi sahte alkol kullanımının da önünü açmıştır. Bir yandan yüzde 270’e varan vergiler, öte yandan saat kısıtlamaları şimdi de 20.00 fiili yasaklamayla birlikte insanlar sahte alkole adeta teşvik edilmektedir. Biz CHP olarak tekel yasağının makul bir şekilde yeniden düzenlenmesi için çağrı yapıyoruz.”