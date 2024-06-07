15. yılını sektörle kutladı

Haberin Devamı

Ülke çapındaki tüm bayi ve çalışanların da bir araya geldiği etkinlikte, kıdemli çalışanlara ve başarılı bayilere ödülleri takdim edilirken, geçtiğimiz hafta organize edilen Voleybol Turnuvası’nda şampiyon olan takımlar da ödüllerini aldı. 2009 yılında sadece 8 kişiyle çıktıkları yolda, bugün 180 bayisi, 800’ün üzerinde çalışanı ve 2000’in üzerinde anlaşmalı hizmet sağlayıcısıyla en büyük satış sonrası hizmetleri şirketi haline gelen RS Otomotiv Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Bizlere güvenen, bugünlere gelmemizi sağlayan tüketicilerimize, sektör temsilcilerine, paydaşlarımıza, bayilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Otomotivde ve sigorta sektöründe geleceğe yönelik projelerimizle önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi. Zeynep Bastık ve Doğuş Çabakçor’un sahne performanslarıyla etkinlik son buldu.