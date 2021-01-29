15 yıldır ihracat şampiyonu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, salgın nedeniyle ülke pazarlarının kapanmasından olumsuz etkilenen sektörlerden olan otomotiv, 2020 yılında bir önceki seneye göre yüzde 16.5 azalışla 25.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bununla birlikte otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatını yine ilk sırada tamamlayarak 15. şampiyonluğunu ilan etti. Sektörün aralık ayı ihracatı da yüzde 10 artışla 2.8 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “2020, Türkiye ve dünya için zor bir yıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle özellikle mart-nisan-mayıs döneminde çok ciddi düşüşler yaşadık. Son dört ayda kaydettiğimiz ihracat artışlarının da etkisiyle revize ettiğimiz hedefin üzerine çıkarak 2020 yılını 25.5 milyar dolar ihracatla tamamlamayı ve 15. şampiyonluğumuza ulaşmayı başardık” dedi.

AB’YE İHRACAT ARTTI

AB Ülkeleri 2020 yılında yüzde 75.4 pay ve 19 milyar 266 milyon dolar ihracatla otomotivin en önemli pazarı konumunu korudu. Aralık 2020 döneminde ise AB ülkelerine ihracat bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 13.5 artışla 2 milyar 144 milyon dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde yüzde 77 pay aldı. Baran Çelik: “2021 yılına hem salgına karşı aşı tedavilerinin başlaması hem de Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın moral ve motivasyonu ile girdik. Sürecin hızla yürütülmesini sağlayan Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ederiz. 2021 yılında AB başta olmak üzere tüm hedef pazarlara çok daha iyi rakamlarla ihracat yapmayı hedefliyoruz.”

PANDEMİ ÇALIŞMALARI

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek koordinatör birliği olan OİB, geçen yıl koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için faaliyetlerini dijital ortamda sürdüren birlikler arasında öne çıktı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla heyet gezisi, fuar gibi yüz yüze tüm organizasyonlarını iptal eden OİB, haziran ayından itibaren Meksika, Birleşik Krallık ve Almanya’ya yönelik Dijital Sektörel Ticaret Heyetleri düzenledi. İhracatın lideri otomotiv sektörünün en büyük organizasyonu olan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nı 27 Ekim tarihinde online olarak gerçekleştiren OİB, Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün bir parçası olmasına ve elektrikli araçlarda öncü olmasına katkı sunacak yarışmada dereceye girenlere toplam 250 bin TL ödül dağıttı. Rusya Adam Smith Konferansı’na katılarak etkili sunumlara imza atan OİB, aralık ayında Türkiye’nin ilk 3D otomotiv fuarı olan Auto Expo Türkiye Dijital Fuarı’nı da gerçekleştirdi. Fuarda Türkiye’nin önde gelen 55 otomotiv firması 3D ürünlerini sergileme şansı yakaladı. OİB, 2021 yılının bir bölümünde daha etkinliklerine dijital ortamda devam etmeyi planlıyor. Sonrasında pandeminin seyrine göre yüz yüze etkinliklere başlamayı hedefliyor.