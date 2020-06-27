15 TL’ye lahmacun, 25 TL’ye hamburger, ücretsiz şezlong ve şemsiye... Bodrum'da ucuzu da var

Yaz sezonu koronavirüs tedbirleriyle başladı. Bugün ve yarın yapılacak sınavların da bitmesiyle birlikte kıyı bölgelerine gidişlerin daha da artması bekleniyor. Henüz istenilen turizm hareketine ulaşılmasa da her yıl olduğu gibi bu yıl da sahillerde hizmet veren lüks plajların fiyatları tartışma konusu oldu. Hürriyet olarak biz de geçtiğimiz günlerde Bodrum ve Çeşme’de yüksek fiyatlarla hizmet veren lüks plajların fiyatlarını incelemiş, ortalama harcamanın kişi başı 500 TL’yi bulduğunu ifade etmiştik. Bir lahmacun için 100 TL istenen plajlarda, deniz içinde 6 kişilik locaların ise 3 bin TL’den kiralandığını yazmıştık. Hatta bazı plajlarda kişi başı 500 TL’yi aşan harcama limitleri olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yine aynı bölgelerde halk plajları ve daha uygun fiyatlı özel plajları araştırdık. Uygun fiyatlarla hizmet veren plajlarda, lüks plajdaki bir lahmacun fiyatına bir gün geçirilebiliyor. Hatta her bütçeye uygun olarak hizmet veren plajlarda kişi başı günlük 50 TL’ye yemek dahil deniz, kum, güneşin keyfi mümkün.

HEPSİ AÇILMADI

Telefonla ulaştığımız bölgedeki plajlardan aldığımız bilgilere göre bazı plajlardan herhangi bir giriş ücreti talep edilmiyor. En az 50 TL’lik günlük harcama yapılması isteniyor. Bazı plajlarda ise giriş ücreti alınsa da büyük bir kısmı plaj içindeki yeme-içme noktalarında kullanılabiliyor. Ancak pandemi süreci nedeniyle birçok plajın daha açılmadığını da söylemekte yarar var. Bodrum, Çeşme ve Fethiye gibi yerlerde herhangi bir özel işletme tarafından yönetilmeyen halk plajları da vatandaşlar tarafından tercih edilebilir. Eğer ücretsiz halk plajları kullanılacaksa, çevredeki restoran ve kafelerde 15-25 TL’ye döner, pizza ve hamburger satın alınabiliyor. İşte uygun fiyatlarla denize girilebilecek plaj alternatifleri...

ÜCRETSİZ PLAJDA 25 TL’YE DÜRÜM Fethiye'deki Petunya Beach Club da giriş ücreti almayan işletmeler arasında yer alıyor. Şezlong ve şemsiyenin de tüketiciye sunulduğu plajda, köfte, tavuk, dürüm gibi yiyecek alternatifleri bulunuyor. Bu plajda yiyecek ücretleri ise 25 TL ile 50 TL arasında farklılık gösteriyor.

ÇEŞME’DE GİRİŞ ÜCRETİ 70 TL



İzmir Çeşme’de bulunan Fun Beach Club için giriş ücreti olarak kişi başı 70 TL isteniyor. Şezlong, şemsiye ve otopark ödenen ücret dahilinde tüketiciye sunuluyor. Aynı isimle hizmet veren restorandan yiyecek-içecek ihtiyacı karşılanabiliyor. Bir hamburger için belirlenen ücret ise 30 TL ile 40 TL arasında değişiyor. Deniz ürünleri tüketilmek istenirse fiyatlar yukarı çıkıyor.

50 TL’LİK HARCAMAYA ŞEZLONG VE ŞEMSİYE

Plaja girişte ücret istemeyen Bodrum’daki plajlar arasında Yahşi Beach de yer alıyor. Giriş ücreti alınmasa da şezlong ve şemsiye kullanımına müsaade ediliyor. Ancak kişi başı günlük 40-50 TL’lik harcama yapılması isteniyor. Lahmacunun fiyatının 15 TL olduğu plajda, pideler 25-30 TL arasında satışa sunuluyor. Hamburger fiyatları da 25-30 TL arasında.

GİRİŞ ÜCRETSİZ HARCAMA LİMİTİ YOK

Girişte hem ücret almayıp hem de harcama limiti olmayan plajlar da mevcut. Bunlardan biri Bodrum’daki Bitez Halk Plajı. Çevre otellerde konaklama yapıp, gündüzleri bu halk plajından faydalanılabiliyor. Plaj yakınlarında bulunan restoran ve kafalerden yiyecek içecek ihtiyacı karşılanabiliyor. Pide, lahmacun, kebap, hamburger gibi alternatifler bulunabiliyor. Bunlar için ödenecek ücret yerine göre değişmekle birlikte 15 TL’den başlıyor 40 TL’ye kadar çıkabiliyor.

ÜCRETSİZ PLAJDA PİDE 50 TL

Yine Bodrum’la devam ediyoruz. Sarnıç Beach Club’da ücret almayan işletmeler arasında. Plajda günlük minimum harcama limiti 50 TL. Şezlong ve şemsiye için de ücret talep etmeyen işletmede, pideler ortalama 50 TL, hamburgerler 55-65 TL, ana yemekler ise 70-90 TL’den sunuluyor.

BİR GÜNLÜK MALİYET ORTALAMA 75 TL

Çeşme'de hizmet veren plajlar arasında yer alan Sera Beach’in fiyatlandırması haftaiçi ve haftasonları değişiklik gösteriyor. Haftaiçi 40 TL talep eden işletme, hafta sonları ise 50 TL istiyor. İçeride makarna, pizza, hamburger gibi yemek alternatifleri sunuluyor. Bu yemeklerin fiyatları ise 25 TL ile 35 TL arasında değişiklik gösteriyor.

100 TL’LİK ÜCRETİN 75 TL’Sİ YEME-İÇME İÇİN

Bodrum'da faaliyet gösteren Camel Beach’te giriş ücreti olarak 100 TL alınıyor. Alınan 100 TL’nin 75 TL’si için harcama fişi veriliyor. Plajda yeme-içme için bu fişler kullanılıyor. Hamburgerin 30 TL’den satıldığı plajda, köfte ve tavuk şiş için 35 TL isteniyor. Gözleme fiyatları da 25 TL’den başlıyor.