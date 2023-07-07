×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz#Marmaray#Ücretsiz
15 Temmuzda ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:56

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

Haberin Devamı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı hatlarda ücretsiz seyahat mümkün olacak. Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15/7/2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#15 Temmuz#Marmaray#Ücretsiz

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuckerberg büyük konuştu, Musktan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso