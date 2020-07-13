15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni seferlere başlıyor

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" normalde 411 kapasiteye sahipken trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeni ile trene 217 koltuk satışı yapılıyor.



TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Yüksek Hızlı Trenlerde Kovid-19'a karşı tüm tedbirler alınıyor. Yüksek Hızlı Trenler her sefer öncesi ayrıntılı olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.



Giydirme uygulanmış Yüksek Hızlı Tren ilk seferine Ankara-İstanbul arasında 14 Temmuz tarihinde saat 10.00'da çıkacak.



Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Kona arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni iki ay boyunca 43370 kilometre yol yapacak ve 23920 yolcu taşımış olacak.