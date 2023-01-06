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15 internet sitesi için kapatma talebi

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#SPK#İnternet Sitesi#Forex
15 internet sitesi için kapatma talebi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:05

Sermaye Piyasası Kurulu, 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://www.idolyatirim3.com
https://kriptorex22.com
https://olivemarkets156.com
https://balfxglobal.com
https://rukafxlisans1.com
https://rukafx1.net
https://rukafxsikayet.com
https://forexrehberi.net
https://tutan.forexasistani.com
https://www.hfm-8.com
https://thales.forexanalizlerim.net
https://tr.forexsirketlerilistesi.co
https://anatoliafx.com
https://www.bnymarket.com
https://incele.forexsirketlerianalizleri.com

 

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#SPK#İnternet Sitesi#Forex

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