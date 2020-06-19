15 günde 6.4 milyarlık satış

Gayrimenkul sektörü ardı ardına gelen kampanyalarla hareketli günler yaşıyor. 1 Haziran’da kamu bankalarının tarihin en düşük konut kredi faizini devreye almasından sonra ikinci hamle Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO’dan geldi. Emlak Konut GYO’nun 2 Haziran’da başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla konuta erişim kolaylaştı. Fırsatı gören vatandaş alıma geçti. Emlak Konut projelerinin satış ofislerinde ciddi yoğunluklar yaşanırken kimi projelerde satışlar da tamamlandı. Kampanya kapsamında 15 günde 6.4 milyar lira değerinde 5 bin 250 konut satıldı.

PEŞİNAT YÜZDE 5

Kampanyaya göre Emlak Konut projelerinde liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor. Yüzde 5 peşinat veren vatandaş, yüzde 15’lik ödemeyi 24. ayda yapıyor. Toplam tutarın yüzde 80’i için de banka kredisi kullanılıyor. Vatandaşa 120 ay ve 180 ay seçenekleri sunulurken, faizler 0.69’dan başlıyor. Kampanyanın en iddialı söylemi ise ödemesiz dönem. Emlak Konut projelerinden ev alan vatandaş 2 yıl ödeme yapmıyor, taksitler 3. yılda başlıyor.

10 BİN KONUT

Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Yalova, Konya, Denizli ve Niğde’de yer alırken 10 bin konutun satılması bekleniyor. Öte yandan kamu bankalarının sunduğu avantaj da sürüyor. Bu kampanyada kredi faizi sıfır konutta 0.64, 2. elde 0.74 faiz’e çekilirken,12 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanıyor.

SATIŞ OFİSİ GECE DE ÇALIŞIYOR

Hem kamu bankalarının sunduğu faiz avantajı hem de Emlak Konut’un kampanyasıyla ‘bekle-gör’ durumundaki alıcı harekete geçti. Markalı projelerde satış ofisleri uzun zamandır olmadığı kadar kalabalık. Emlak Konut GYO’nun kampanya kapsamındaki projelerinde satış ofisleri gece 23.00’e kadar çalışıyor, hatta kimi projelerde gece 01.00’e kadar satış işlemleri devam ediyor. Çağrı merkezi de sabah 07.00’den, gece 23.00’e kadar soruları yanıtlıyor.

KAMPANYAYA KATILAN PROJELER

· Allsancak İzmir

· Avangart İstanbul

· Avrupark Hayat

· Başkent Emlak Konutları

· Benim Kentim Yalova

· Bizim Mahalle 1.Etap

· Büyükyalı İstanbul

· Cer İstanbul

· Düşler Vadisi

· Ebruli Ispartakule

· Evora İzmir

· Evora Denizli

· Gebze Emlak Konutları 3. Etap

· Göl Panorama Evleri

· İdealist Cadde

· İstmarina

· Karat 34

· Koordinat Çayyolu

· Köy Zekeriyaköy

· Merkez Ankara

· Nidapark İstinye

· Nidapark Küçükyalı

· Niğde Emlak Konutları

· Ormanköy Çekmeköy

· Temaşehir Konya

· Tual Adalar

· Tual Bahçekent

· Semt Bahçekent

· Validebağ Konakları

· Yeniköy Konakları İstanbul

'ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ'

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde gerekli önlemleri alarak çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. “Dünya çapındaki COVID-19 salgını nedeniyle kritik bir dönemden geçiyoruz” diyen Gedikli şunları söyledi: “Ülkemiz bu dönemi, aldığı etkili kararlar ve güçlü sağlık altyapısıyla başarılı şekilde yönetiyor. Alınan önlemler ve vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımıyla yeni normale geçiş yapıyoruz. Emlak Konut GYO olarak, ülkemizin yarınlarına güveniyoruz ve çalışmalarımızı kararlılıkla, hız kesmeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini hissediyoruz. Bu güvenin verdiği azim ve inançla “Hayallerini Erteleme Türkiye” diyor ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalini mümkün hale getiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz her projemizde sağlam, güvenli, sosyal alanları ve yeşilin farklı tonları ile bütünleşen yaşam alanları sunuyoruz. Emlak Konut olarak insan ve çevre odaklı mekanlar tasarlamaya, hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

HEMEN TAŞINABİLİR

‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyanın detayları hakkında bilgi veren Hakan Gedikli, “Taksit ödemelerine 3.yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500 bin TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450 bin TL’ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67 bin 500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. Kampanyamızla ilgilenen ve ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya gerekli tüm tedbirleri aldığımız satış ofislerimizi ziyaret edebilirler” ifadelerini kullandı.