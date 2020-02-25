15 bin liraya tekne, 100 bin liraya oyuncak

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliği, KOSGEB desteği ve Türk Hava Yolları’nın (THY) Ana Sponsorluğunda organize edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 1 Mart’a kadar deniz tutkunlarına ev sahipliği yapacak olan fuarda her bütçeye uygun tekneler ve deniz oyuncakları yoğun ilgi görüyor.

10.000’İ AŞKIN MARKA DENİZ SEVERLERİ BEKLİYOR

Denizcilik sektörünün geniş kapsamlı en büyük buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show, bu yıl 85.000 metrekarelik alanda dünya devi 250’nin üzerinde firmayı tek çatı altında buluşturdu. Aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerinin de yer aldığı 10.000’i aşkın markanın 3.500’den fazla deniz aracının sergilendiği fuar, deniz severlerin ilgi odağı haline geldi. Binlerce ziyaretçisine keyifli anlar yaşatan fuarda ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün de görücüye çıkıyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN DENİZ ARACI BU FUARDA

9 gün boyunca 7’den 70’e binlerce deniz aşığı ziyaretçisini karşılayacak olan fuarda her bütçeye uygun deniz aracı bulmak mümkün. Fuarın en pahalı teknesi 5.2 milyon avro (yaklaşık 40.000.000 TL) değerini taşırken, en ucuz teknenin fiyatı ise 2.200 avro (yaklaşık 15.000 TL). Yüzde 100 yerli ve 26 metre uzunluğundaki fuarın en büyük teknesi de oldukça ilgi çekiyor. Son teknoloji ile üretilen tekne, aynı zamanda fuarın en sessiz teknesi. Deniz canlılarını ürkütmeden yoluna devam eden tekne, içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye ses yalıtımıyla kaplı. Bu yıl fuar deniz oyuncakları ön plana çıkıyor. Deniz üzerinde adeta uçan ve kendinizi daha özgür hissedeceğiniz bu oyuncakların fiyatı ise 13.000 avrodan (100.000 TL) başlıyor.