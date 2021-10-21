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15 bin kişi ev borcunu ödedi

#TOKİ#Ev#Kredi
15 bin kişi ev borcunu ödedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler için düzenlediği yüzde 22 indirim kampanyası yoğun ilgi gördü. Konut ve iş yeri sahipleri için 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan kampanyadan toplam 15 bin 313 kişinin yararlandığı açıklandı.

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TAMAMINI KAPATTILAR

2020 yılı haziran ayı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2020 yılı Haziran ayı itibariyle başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri için yapılan kampanyada, vatandaşın büyük kısmının borcunu ‘tamamen’ kapatması dikkat çekti. Kampanya kapsamında bütün borcunu kapatan 12 bin 434 kişi tapularını almaya hak kazandı. İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları da faydalandı ve bu vatandaşlar için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 2 bin 879 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı.

Kampanya kapsamında yastıkaltı tasarruflar değerlendirildi. Kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 94.42’si banka kredisi kullanmadan borçları kapattı. Yüzde 5’lik kesim için de Halkbank ve Ziraat Bankası piyasaya göre uygun koşullarda kredi kullandırdı.

ARSA ALANA % 10 İNDİRİM

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TOKİ bu yıl borcunu erken kapatmak isteyen vatandaşlar için iki kez indirim kampanyası düzenledi. Başvuruların 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında yapıldığı ilk kampanyada da yüzde 20 indirim yapılacağı duyurulmuş ve kampanyadan yaklaşık 12 bin kişi faydalanmıştı. İkinci kampanya ile birlikte tapusunu hemen alan vatandaş sayısı 27 bini aşmış oldu. TOKİ arsa alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle bu kesim içinde kampanya yaptı. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları 27 Ekim 2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Bu kişilere de yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

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#TOKİ#Ev#Kredi

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