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15 bin genç ‘zirvede’ buluştu

#21. YGA Zirvesi#Gençler#Rolm Modelleri
15 bin genç ‘zirvede’ buluştu

Gençlerin rol modelleriyle buluştuğu 21. YGA Zirvesi, 11-12 Aralık tarihlerinde hibrit olarak gerçekleşti. Zirve’ye 43 konuşmacı ve 17 farklı ülkeden 15 bin genç katıldı. Zirve’de Fazıl Say, Murat Özyeğin, Prof. Gökhan Hotamışlıgil, Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, Prof. Sangeeta N. Bhatia, Prof. Mehmet Toner gibi isimler gençlerle bir araya geldi.

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BİLİM, sanat, spor ve girişimcilik dünyasından isimler ‘Yeni Başarı Tanımı: Etki’, ‘Yeni Harmoni: Sanat ve Bilim’, ‘Yeni Influencer: Goodfluencer’ ve ‘Yeni Çözüm: Öngörü’ olarak dört farklı alanda gençlere ilham verdi.. ‘Bi’ Sorum Var’ adlı interaktif seanslarda zirve katılımcıları, Derya Matraş, Gamze Cizreli, Sina Afra, Ali Karabey, Sevinç Atabay ve Ahu Serter gibi YGA ‘Hayal Ortaklarına’ sorularını sordu. Zirve’de dijital interaktivite de en üst seviyeye ulaştı. Zirve sırasında 4 binden fazla katılımcı Discord’da zirveye özel tasarlanan dijital ekosisteme dahil oldu. 11 binden fazla mesajın paylaşıldığı Discord platformunda gençler, bir yandan konuşmalar hakkında yorumlarını, sorularını paylaşırken bir yandan da YGA gönüllüleri ve YGA hayal ortakları ile tanıştı.

‘ORTAK DEĞER YUNUS EMRE’

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UNESCO tarafından bu yılın tüm dünyada 700. Yunus Emre Anma Yılı olarak seçildiğini hatırlatan YGA Kurucusu Sinan Yaman, YGA’nın geleceğiyle ilgili vizyonunu da şöyle paylaştı: “Bundan 700 yıl sonra YGA Zirvesi olacak mı sorusunun cevabı, çapanın nereye atıldığına bağlı. YGA gönüllüleri çapayı; projelere ya da kişilere değil de ortak değerimiz olan Yunus Emre’ye atarsa; 700 yıldır Yunus Emre’yi andığımız gibi 700 yıl sonra da YGA Zirvesi çift kanatlı gençler tarafından hayata geçirilecektir” dedi. Piyanist ve Besteci Fazıl Say da, “Sanatçılar toplumun dertlerinden beslenir, ilham alır. Benim için de önemli olan, müziğimin beslenmesi ve beslenen sanatımı borçlu olduğum ülkemde icra edebilmek” dedi. Prof. Mehmet Toner (Harvard & MIT) ve Prof. Gökhan Hotamışlıgil’in (Harvard) söyleşisinde, sezgisel algıyı bilimsel düşüncenin gücüyle birleştirmenin önemi vugulandı. Prof. Toner “Hayatın amacı; ödül almak, başarılar kazanmak değil insanlığa faydalı olabilmek. Girişimcilik, bir meslek değil, ilklere imza atma şeklidir” derken, Prof. Dr. Hotamışlıgil’in “Sizi gerçekten ayıran ne var ise atın gitsin, nasıl olsa kaybolup gidecek” diye konuştu.

100 MİLYONDAN FAZLA İZLENME

Zirve, dijital mecralarda da ses getirdi. TikTok ve YGA arasındaki dijital partnerlik kapsamında YGA Zirve’sine özel başlatılan #iyiyebak hashtag hareketi için binlerce video çekildi, videolar 100 milyondan fazla izlendi.

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