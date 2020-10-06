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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

15,7 milyon dolara satıldı! Özelliğiyle tarihe geçti...

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15,7 milyon dolara satıldı! Özelliğiyle tarihe geçti...
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102.39 karat pırlanta, İngiltere merkezli Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satışa sunuldu. 102,39 karatlık bir elmas, rezervsiz satılan ilk mücevher olarak müzayede tarihine geçti.

Kanada’nın Ontario bölgesindeki Victor Pırlanta Madeni’nde 2018 yılında bulunan 102.39 karat pırlanta, İngiltere’nin başkenti Londra merkezli Sotheby’s Müzayede Evi tarafından internet üzerinden 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunuldu.

15,7 milyon dolara satıldı Özelliğiyle tarihe geçti...

CNN International'ın haberine göre pırlanta rezervsiz satılan ilk mücevher olarak müzayede tarihine geçti. Satın alan kişi 15,7 milyon dolar teklif etti. Pırlanta "Maiko" olarak adlandıran özel bir koleksiyoncuya gitti. Aynı koleksiyoner, geçen yıl Sotheby's'den en büyük kızının adını "Manami Yıldızı" olarak adlandıran bir elmas satın aldı.

 

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