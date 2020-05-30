14 korona markasına onay verildi

TÜRKPATENT, bu başvurulardan 14’ünün tescil edilmek üzere yayınlanmasına karar verirken, yeni markalar arasında en dikkat çekenlerden biri de ‘koronalım’ oldu. Söz konusu markanın “Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online internet sitesi sağlama hizmetleri” için alındığı belirtildi.

Bir başka girişimci de film çekmek, televizyon ve radyo programları yapmak üzere korona isim hakkı için başvurdu. Başvuru, ‘Korona Günlerinde Aşk’ ismiyle yapıldı. Diğer başvuruların da ‘korona sağlık hizmetleri’, ‘korona elbisesi’, ‘antikorona’, ‘korona takip sistemi’ gibi isimler için yapıldığı öğrenildi. Öte yandan marka başvuruları her yıl artmaya devam ederken, 2019’daki başvurularda yerli patent oranı bir önceki yıla göre yüzde 11, marka oranında da yüzde 13’lük artış görülmüştü.