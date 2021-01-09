14 ilaç daha geri ödeme listesinde

Geri ödeme listesinde yurtdışından temin edilen 375, Türkiye’de ruhsatlı 8 bin 545 ilacın bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını kaydetti. Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda yalnızca 8´inin eşdeğerinin bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, “Bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu” dedi.

‘AYRIK OMURGA’

Bakan Selçuk, hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeklerde oluşan ve halk arasında ‘ayrık omurga’ hastalığı olarak bilinen, ‘spina bifida’ tanılı bebeklere anne karnında müdahale edilerek bu hasarın giderilmesi amacı ile ‘fetal cerrahi ile spina bifida onarımı’ işleminin de SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını belirtti.