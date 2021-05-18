14 ay sonra ilk kez açıldı! Sabah 07.00'den itibaren resmen akın etti

VAN’da, 24 Mart 2020’de koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan, Türkiye’nin İran’a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yeniden açılması, bölge esnafınca sevinçle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi, İran tarafından gelen turistleri otobüslerle kente taşıyacak.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 aydır geçişlere kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yeniden açılması, esnafı sevindirdi. Saray ilçesinde bulunan ve İran’da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020’de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabilecek. Kapıköy’de, Büyükşehir Belediyesine ait 55 yolcu kapasiteli 4 halk otobüsüyle bugün saat 07.00’den itibaren giriş yapan İranlı turistler beklenmeye başlandı.

’ÇOK MUTLUYUZ’

İran’ın Tebriz kentinden gelip, Alanya’ya gitmek isteyen Yasin Sanaci, sınır kapısının açılmasına sevindiğini belirterek, "14 aydır pandemi nedeniyle kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın yeniden açılması iki ülke için de iyi oldu. Buraya sürekli İran tarafından geçişler oluyor. Van için de bizim için de iyi oluyor. Van’ı çok seviyoruz. Ben Alanya’ya gideceğim. Bugün geçişler az oldu; ama ilerleyen günlerde geçişler yoğunlaşır" dedi.

Geçiş yapan bazı İranlı öğrenciler de çok mutlu olduklarını dile getirerek, Türkiye tarafında her türlü hazırlığın yapıldığını ancak İran tarafında bazı sıkıntılar olduğunu, bunların da en kısa sürede çözüleceğine inandıklarını söyledi.

ESENDERE GÜMRÜK KAPISI DA 15 AY SONRA AÇILDI

Hakkari'de, pandemi tedbirleri kapsamında 15 aydır araç ve yaya geçişlerine kapalı olan Esendere Gümrük Kapısı, yeniden açılırken, bölge esnafı, sevinç yaşadı. Esendere Gümrük Kapısı’ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabilecek. Gümrük kapısının açılmasıyla Türkiye’ye ilk giriş yapan İranlı Alirıza Habibi, gelişmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Habibi, "Yasaktan bu yana Türkiye'ye ilk girişim. Şubat ayından beri gelmiyordum. Sınırlar kapanınca İran'a döndüm, bugün ise açılır açılmaz geldim. Maddi ve manevi çok iyi oldu. Buradan Vana oradan da İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde ciddi yoğunluk yaşanacağını düşünüyorum" dedi.

Bölge esnafı ise Esendere Gümrük Kapısı’nın açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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