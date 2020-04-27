130 bin çalışana sağlık sigortası

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, piyasa değeri 120 milyon lira olan poliçenin, Türkiye’nin en büyük sağlık sigortası poliçesi olduğunu söyledi. Akkol, poliçenin Türkiye genelinde 600’den fazla sağlık kurumunda tedavi imkânı sunduğunu belirterek, şunları söyledi: “Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası sağlayan ilk ve tek işveren sendikasıyız. Tamamlayıcı sağlık sigortamız kapsamında bugüne kadar 14 binden fazla ameliyat ve 800 bine yakın tedavi hizmeti gerçekleşti. Çalışma arkadaşlarımız toplamda 160 milyon liranın üzerinde sağlık hizmeti aldı. Çalışanlar sağlık sigortası poliçesi öncesinde var olan mevcut hastalıkları için de sağlık sigortasından faydalanarak tedavi olabiliyor. Bekleme süresi olmadan hemen kullanılabiliyor. Doktor muayenesi ve tetkik işlemleri gibi ayakta tedavi gerektiren işlemlerde yılda 8 kez kullanım imkânı sunuyor. Ameliyat gibi yatarak tedavi gerektiren işlemlerde ise limitsiz kullanım sunuyor. Kovid-19 tedavileri de sigorta kapsamına dahil edildi.”