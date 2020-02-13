13 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Güncel ve canlı altın fiyatları 13 Şubat Perşembe günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 13 Şubat Perşembe günü için güncel ve anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 12 Şubat Çarşamba günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 298 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 306 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 12 Şubat Çarşamba günü 505 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 306 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,039 liradan alınıp 2,060 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,011 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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