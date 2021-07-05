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HaberlerEkonomi Haberleri13 kentten daha uçuşlar başlıyor! 12 Temmuz'dan sonra akın akın Türkiye'ye gelecekler
GeriEkonomi 13 kentten daha uçuşlar başlıyor! 12 Temmuz'dan sonra akın akın Türkiye'ye gelecekler
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

13 kentten daha uçuşlar başlıyor! 12 Temmuz'dan sonra akın akın Türkiye'ye gelecekler

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13 kentten daha uçuşlar başlıyor! 12 Temmuz'dan sonra akın akın Türkiye'ye gelecekler

Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşların, başlayacağı açıklandı. Uçuşlar 12 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, "Türkiye'ye tarifeli ve charter uçuşların yapılabileceği Rusya'daki kentlerin sayısı artırıldı. Rus ve Türk hava yolları, 12 Temmuz'dan itibaren Rusya'nın 45 uluslararası havalimanından uçuş yapabilecek." ifadelerine yer verildi.

Rusyadan Türkiyeye turist akını
Rusya'dan Türkiye'ye turist akını

Bu uçuşların, Rusya'nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej'ın yanı sıra Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen, Yujno-Sahalinsk kentlerinden yapılabileceği kaydedilen açıklamada, İzmir'e uçuşların da aynı tarihte başlayacağı belirtildi.

Rusya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri çerçevesinde, 15 Nisan'da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek, Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

Turizmde Rus turist sevinci
Turizmde Rus turist sevinci

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 18 Haziran'da, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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