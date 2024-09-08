×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

13 bin 500 işletmeye 700 milyon lira ceza

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Yumaklı#Tokat#Erbaa
13 bin 500 işletmeye 700 milyon lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 07:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “İlk sekiz ayda yaklaşık 900 bine yakın gıda denetimi yapıldı. Bunların içerisinde yaklaşık 13 bin 500 işletmeye yaptırımda bulunduk. Bunlara ilişkin yaklaşık 700 milyona yakın ceza kesildi” dedi.

Haberin Devamı

Tokat’ta konuşan Yumaklı, gıda denetimleriyle ilgili bilgiler verdi. “Gıda güvenilirliği ya da güvenilir gıdaya ulaşmak Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın en tabii hakkıdır” diyen Yumaklı, şöyle konuştu: “Bu noktada tüketicilerimizin, yani vatandaşımızın en etkili denetçi olduğunun bir kez daha altını çizelim. Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde güvenilir gıda ile alakalı uygunsuzluklar tespit ettiklerinde Alo 174 hattını kullanarak bize ulaşabilirler. Bu denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Bu konuda herhangi bir toleransımız yok. Olmayacak da.”

1 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Erbaa ilçesindeki kesme çiçek potansiyeliyle ilgili de bilgiler veren Bakan Yumaklı, “Erbaa çok farklı bir yönüyle aslında ülkemizin gündeminde. Çiçekçilik sektörü çok büyük bir sektör. Genelde Akdeniz havzasında olduğu düşünülür. Ancak burada bugünkü değeri itibarıyla yaklaşık 1 milyar liralık TKDK destekleriyle oluşturulmuş bir yatırım var. Özellikle kesme çiçekçilik konusunda hakikaten Anadolu’da da bu işin yapılabileceğini ve ekonomik bir değerinin olduğunu gösteren çok önemli bir yatırım” diye konuştu.

Haberin Devamı

Türkiye’de yaklaşık 58 bin dekarda süs bitkileri üretimi yapıldığının altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti: “Bunun yüzde 70’i dış, yüzde 30’u iç mekân kesme çiçek. Burada yaklaşık 85 ülkeye 105 milyon dolarlık bir ihracat yapılıyor. Amacımız coğrafyası, iklimi ya da toprak şartları uygun olan farklı şehirlerde de bunun gelişmesini sağlamak.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Yumaklı#Tokat#Erbaa

BAKMADAN GEÇME!