13 bin 500 işletmeye 700 milyon lira ceza

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Tokat’ta konuşan Yumaklı, gıda denetimleriyle ilgili bilgiler verdi. “Gıda güvenilirliği ya da güvenilir gıdaya ulaşmak Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın en tabii hakkıdır” diyen Yumaklı, şöyle konuştu: “Bu noktada tüketicilerimizin, yani vatandaşımızın en etkili denetçi olduğunun bir kez daha altını çizelim. Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde güvenilir gıda ile alakalı uygunsuzluklar tespit ettiklerinde Alo 174 hattını kullanarak bize ulaşabilirler. Bu denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Bu konuda herhangi bir toleransımız yok. Olmayacak da.”

1 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Erbaa ilçesindeki kesme çiçek potansiyeliyle ilgili de bilgiler veren Bakan Yumaklı, “Erbaa çok farklı bir yönüyle aslında ülkemizin gündeminde. Çiçekçilik sektörü çok büyük bir sektör. Genelde Akdeniz havzasında olduğu düşünülür. Ancak burada bugünkü değeri itibarıyla yaklaşık 1 milyar liralık TKDK destekleriyle oluşturulmuş bir yatırım var. Özellikle kesme çiçekçilik konusunda hakikaten Anadolu’da da bu işin yapılabileceğini ve ekonomik bir değerinin olduğunu gösteren çok önemli bir yatırım” diye konuştu.

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Türkiye’de yaklaşık 58 bin dekarda süs bitkileri üretimi yapıldığının altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti: “Bunun yüzde 70’i dış, yüzde 30’u iç mekân kesme çiçek. Burada yaklaşık 85 ülkeye 105 milyon dolarlık bir ihracat yapılıyor. Amacımız coğrafyası, iklimi ya da toprak şartları uygun olan farklı şehirlerde de bunun gelişmesini sağlamak.”