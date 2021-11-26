13.8 milyon liralık destek ödemesi başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Milyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimerda umutMilyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimer'da umut #Alzheimer
Flaş mesajlar: Bu faizler düşecek, halkımızı yüksek faize ezdirmeyeceğizFlaş mesajlar: Bu faizler düşecek, halkımızı yüksek faize ezdirmeyeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alsancak Stadının yeni adı belli oldu 7 yıllık hasret sona erdi...Alsancak Stadı'nın yeni adı belli oldu! 7 yıllık hasret sona erdi...#Altay
Tüm gözler orada... Soçide üçlü zirve İşte ilk mesajlar...Tüm gözler orada... Soçi'de üçlü zirve! İşte ilk mesajlar...#Aliyev
Ayasofyada taşların arasından çıktı Soruşturma başlatıldıAyasofya'da taşların arasından çıktı! Soruşturma başlatıldı#Ayasofya Camii
DSÖ ve Pfizerdan ilk açıklama geldi... Dünyada süper varyant alarmıDSÖ ve Pfizer'dan ilk açıklama geldi... Dünyada 'süper varyant' alarmı!#Koronavirüs
Kaya Olgar hayatını kaybettiKaya Olgar hayatını kaybetti#Kaya Olgar
Havalar soğudu satışlar patladı Talebe yetişemiyorlar... Günde 400 bardakHavalar soğudu satışlar patladı! Talebe yetişemiyorlar... Günde 400 bardak#Eskişehir
Gözyaşlarıyla abisine seslendi: Yıllardır seni bekliyorum... Ne olur gelGözyaşlarıyla abisine seslendi: Yıllardır seni bekliyorum... Ne olur gel#Diyarbakır
Tam 400 bin saat Bayraktar TB2den yeni rekorTam 400 bin saat! Bayraktar TB2'den yeni rekor#Bayraktar TB2
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Darbe olacak dedi, tarih verdiDünya bu açıklama ile sarsıldı... Darbe olacak dedi, tarih verdi#Ukrayna
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
HABERLEREkonomi Haberleri

13.8 milyon liralık destek ödemesi başladı

#Bakan Pakdemirli#Destek Ödemesi#Ekonomianasayfa
13.8 milyon liralık destek ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 farklı kalemde 13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli paylaşımında büyükbaş damızlık hayvan alımı desteği kapsamında 855 bin 200 lira, hububat baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 208 bin 766 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 330 bin 174 lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 lira, dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 816 ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 lira ile toplamda 13 milyon 846 bin 495 bin liralık destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını kaydetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Pakdemirli#Destek Ödemesi#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk