125. yılını kutlayan Opel’in CEO’su Florian Huettl Türkiye hedeflerini paylaştı... ‘En popüler alman olacağız’

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BU sene 125. yılını kutlayan Opel, geçtiğimiz yıl 74 bin adetle en çok satış yaptığı üçüncü ülke olan Türkiye’de vites yükselterek en popüler Alman markası olma hedefinde. Opel CEO’su Florian Huettl, “Son yıllarda Türkiye’de birlikte yürütülen çok iyi çalışmaların son derece etkileyici sonuçlar getirdiğini düşünüyorum. Geçen yıl yüzde 6 pazar payı ile Türkiye’de dördüncü sıradaydık. Bu sonuç Türkiye’de çok daha güçlü bir şekilde var olma tercihimizi doğruluyor. Şimdi hedefimiz büyümeye devam etmek. Türkiye’de en popüler Alman markası olmak istiyoruz” dedi.

‘YAVAŞLAMA İŞARETLERİ GÖRÜYORUZ’

Opel’in davetlisi olarak markanın genel merkezinin bulunduğu Almanya’nın Rüsselsheim şehrinde bir araya geldiğimiz Florian Huettl, Türkiye otomotiv pazarının bu yılki görünümüne ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

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“Türkiye pazarı 2023 yılında rekor kırdı ve tarihinde ilk kez 1 milyonun üzerinde satış gerçekleşti. Büyüme bu yılın başında da devam etti. Şimdi ise bir yavaşlama işareti görüyoruz. Pazarın geçmişte belirli bir dalgalanma gösterdiğini biliyoruz ancak bu uzun vadeli stratejimizi etkilemez. Uzun vadeli stratejimiz; Türkiye’de güçlü bir ağa sahip olmak ve Türkiye’ye uygun modelleri sunmak. Pazar büyüklüğünden bağımsız olarak artan bir pazar payına sahip olmak istiyoruz. Türk pazarının hızlı büyüyebileceğini ve hızlı yavaşlayabileceğini biliyoruz. Her iki duruma da hazırlıklıyız.”

‘FRONTERA’NIN FİYATI ÇOK REKABETÇİ OLUR’

Markanın büyüme hedeflerinde yakında Türkiye’de satışa sunulacak yeni modellerin önemli rol oynayacağını belirten Florian Huettl, “Pazara getireceğimiz sonraki ürünler Frontera ve Grandland olacak. İstanbul’da dünya lansmanını yaptığımız Frontera’yı geniş bir kitleye çok rekabetçi bir fiyata sunacağız. Yeni Grandland ise çok sofistike, yüksek teknolojiye sahip, üst seviye bir C-SUV modeli. Bugünkü Grandland’den önemli ölçüde daha büyük. Bu yüzden C-SUV segmentinin geniş bir bölümünü kapsayacak. Bu yıl ayrıca, yeni Movano’nun tanıtımıyla ticari araç seçeneklerimizi de genişletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘7 MODELDE ELEKTRİKLİ SEÇENEK SUNACAĞIZ’

OPEL Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç ise, “2023’te aldığımız başarılı sonuçları 2024 yılında da üzerine koyarak devam ettirmek istiyoruz. Opel pazarları içinde ilk 3’de yer almaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Opel bu sene tüm gücüyle elektriklide atağa kalkacak. O yüzden aslında 2024 sonunda 5 binek ve 2 tane ticari ile toplam 7 tane modelimizle elektrikli araca geçmek istiyoruz. Mevcut elektrikli Mokka’ya, Astra’ya ve Corsa’ya Mayıs ayında İstanbul’da global lansmanını yaptığımız yeni Frontera’nın ekleneceğini söyleyebilirim” dedi. Yantaç, bu yıl Türkiye otomotiv pazarı için 1 milyonun üzerinde satış ön görülerini koruduklarını belirtti.

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ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK

Tur sırasında Stellantis İnsan Kaynakları Dönüşüm Direktörü ve Opel Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chéreau grEEn-campus projesi, ilerleyen yıllarda açılacak Stellantis Almanya merkezi ve Rüsselsheim Mainzer Strabe’deki yeni küresel Opel merkezi ile ilgili planları paylaştı. Yeni merkezin Rüsselsheim’ın karbon ayak izini azaltılmasına önemli katkılar sağlayacağı belirtilirken, binanın tüm elektrik ihtiyacı çatıda yer alan sistemle güneşten elde edilecek olan enerjiyle karşılanacak. Yaklaşık 7 bin panel, elektriğin fosil yakıtlar kullanılmadan tedarik edilmesine ve ofis kompleksinin tamamının iklim nötr bir şekilde işletilmesine olanak sağlayacak.

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ŞANSÖLYELİ KUTLAMA

OPEL’in 125. yılı kapsamında markanın genel merkezi Rüsselsheim da üst düzey katılımlı bir tören yapıldı. Törenin onur konukları arasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein’ın yanı sıra Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO’su Carlos Tavares ile Stellantis İnsan Kaynakları Dönüşüm Direktörü ve Opel Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chéreau da bulunuyordu. Konuklar, Opel CEO’su Florian Huettl ile birlikte, markanın en çok satan modeli olan Opel Astra’nın ve kardeş marka DS Automobiles’in DS4 modelinin üretildiği üretim tesisisini ziyaret etti.