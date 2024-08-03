125 cc motosiklete sürücü kursu engeli... Eğitimin yarısı yeterli olurken 8 bin TL’ye kadar ücret talep ediyorlar

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B sınıfı ehliyetle 125 cc ve altına kadar olan motosikletleri kullanabilme kolaylığı sağlayan yönetmelik değişikliği şubat ayında yürürlüğe girdi ancak kararın üzerinden altı ay geçmesine rağmen sürücü kurslarının büyük bölümü yeni yönetmeliğin uygulanmasında zorluklar çıkarıyor. Biz de İstanbul’daki sürücü kurslarını arayarak 125 cc motosiklet kullanabilmek için gerekli eğitimleri almak istediğimizi söyledik fakat birçok sürücü kursu yetkilisi, eğitim süresinin 125 cc’ye göre ayarlanamayacağını ve normal motosiklet eğitimlerine girilmesi gerektiğini söyledi. Kursların birçoğu 125 cc’ye kadar (A1) ehliyet eğitimleri için A2 ile aynı fiyatı yani yaklaşık 8 bin TL talep ederken, bir kısmı çok az fiyat düşürerek 6-7 bin TL gibi bir fiyat verdi. Görüştüğümüz kursların tamamı A1 sertifikasını önermediklerini belirterek A2 sınıfında motosiklet ehliyeti almamız konusunda ısrarcı oldular.

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YÜZDE 50 İNDİRİMLİ VERMELERİ GEREKİYOR

Sürücü kurslarıyla yaptığımız görüşmede 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabilmek için vatandaşa sağlanan kolaylıkların hiçbirinin doğru şekilde anlatılmaması dikkatimizi çekti. Öyle ki, A1 olarak geçen bu hafif güçteki motosikletleri kullanmak için 2 bin 528 TL ödeyip yeni bir sürücü belgesi çıkarmanıza gerek kalmıyor. Daha da önemlisi normalde 12 saat olarak verilen eğitimlerin “yarısını” almak A1 sertifikası sınavlarına girmek için yeterli oluyor. Üstelik sınava otomatik vitesli motosikletlerle girilebildiği için tek seferde geçme ihtimali artıyor. İstanbul’da A2 motosiklet ehliyeti için yaklaşık 8 bin TL talep edildiği göz önüne alındığında, yarı fiyatına yani 4 - 4 bin 500 TL gibi bir fiyatla 125 cc’ye kadar olan motosiklet eğitiminin verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, yaklaşık 7 bin 500 TL’nin sürücülerin cebinde kalması gerekirken, sürücü kurslarının hiçbiri bu fiyatlara yanaşmıyor.

‘GELİR KAYBETMEMELERİ BİLE DÜŞÜNÜLDÜ’

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, “Şubat ayında değişen yönetmelik 125 cc’ye kadar olan motosikletleri ticari faaliyet dışında kullanmak isteyen vatandaşlarımız için büyük kolaylıklar tanıdı. İlk aylarda sistemsel altyapıdan kaynaklı sıkıntıları yaşanmıştı ancak bunlar çözüldü. Normal şartlarda yarı fiyatına eğitim ücretiyle, sertifika belgesi ödemeden ve sınavı diğer araç sınıflara daha kolay şekilde geçerek 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabileceğiniz A1 sertifikasını alabilmeniz gerekiyor. Bakanlık, bu yönetmeliği çıkarırken hem önemli bir indirim sağladı hem de sürücü kurslarının gelir kaybetmemesi için onlara ek kontenjanlar tanıdı. Ancak, devletimizin vatandaşına tanıdıgı bu imkânı sürücü kurslarının engellemesi doğru değil” dedi.

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KURSLAR: POLİSLER CEZA YAZABİLİYOR

Konuyla ilgili sorular yönelttiğimiz sürücü kurslarının çatı örgütleri yetkilileri ise yönetmeliğin çıkmasının ardından sistemdeki aksaklıklar nedeniyle uzun bir süre hizmet verilemediğini belirtirerek, “İlk etapta önemli bir entegrasyon eksikliği vardı. Yapılan uygulamalarda A1 sınıfı motosiklet sertifikasına hak kazanmış kişilere sistemde görülemediği için trafik polisleri tarafından cezalar bile kesildi. Cezaların ardından sürücüler kursları arayarak parasını talep etti. Yaşanan bu aksaklıklar bazı sürücü kurslarını bu şekilde davranmaya yöneltmiş olabilir. Yapılan görüşmeler neticesinde bu sorun henüz çok yeni çözüldü. Sistemin birkaç hafta içerisinde tamamen oturmasını bekliyoruz. Bu süreçte tabi ki bazı kursların yönlendirme yapmasını ve yüksek ücret talep etmesini doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandılar.

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A1 SERTİFİKANIN (125 CC’YE KADAR) TOPLAM MALİYETİ

Sınav harcı: 750 TL

Kurs Eğitimi: 4 - 4.500 TL

Kurs Süresi: 6 Saat

Toplam Ort. 5 bin TL

A2 SERTİFİKA İÇİN ÖDENECEK TOPLAM MALİYET

Ehliyet Ücreti: 2.528 TL

Kurs Eğitimi: 8 - 8.500 TL

Kurs Süresi: 12 Saat

Toplam Ort. 10. 500 TL

(Not: İstanbul’da talep edilen ücretler dikkate alınmıştır.)

SAHİP OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

- En az 2 yıllık B ehliyet sahibi olmak.

- 5 yıl içerisinde sürücü belgesi geri alınmamış olmak.

- A2 için şart koşulan eğitim süresinin yarısın almak.

- Sağlık şartlarını karşılamak.