12 şirketin hisseleri Varlık Fonu’na aktarıldı

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Hisseleri TVF’ye aktarılacak 12 şirket şöyle sıralandı:

Koza-İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi

REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi, Koza Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi. Öte yandan, Koza İpek Grubu’ndan karar sonrası yapılan açıklamada, Hazine mülkiyetindeki hisselerin Türkiye Varlık Fonu’na aktarılması sonrasında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerinin hukuki durumunda değişiklik olmayacağı belirtildi. KAP’a yapılan açıklamada, halka açık olan Koza Altın, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri ve İpek Doğal enerji Kaynakları’nın borsada işlem görmeye devam edeceği belirtildi.

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HİSSELERİ YÜKSELDİ

Borsada işlem gören hisselerin devir kararının ardından keskin değer kazanması da dikkat çekti. Koza Altın hisseleri dün sabah saatlerinde yüzde 7.3 yükselişle 25.86 TL’den, Koza Anadolu Metal Madencilik hisseleri yüzde 6.4 yükselişle 74.5 TL’den işlem gördü. İpek Doğal Enerji Kaynakları hisseleri ise yüzde 9.9 primle 54.2 liraya ulaştı.