12 projede 15 bin konut satışa çıkıyor

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AA - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 2021 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin sanayi ve konut sektörü başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul’un merkezi lokasyonlarında yer alan arsalarımızda toplam 12 adet yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz" dedi.

2 YILDA TOPLAM 35 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞA SUNULACAK

2021 yılı sonuna kadar İstanbul’un değerli, merkezi lokasyonlarında yer alan Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde yer alan projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Gedikli, "Bu projelerimiz kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız toplam 15 bin bağımsız bölümü bu sene sonuna kadar, 2022 yıl sonuna kadar ise bunlara ilave olarak portföyümüzdeki mevcut arsaları da geliştirerek 20 bin bağımsız bölümü daha satışa sunmayı hedefliyoruz. Beklenti ve ihtiyaçlara çözüm olacak yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Emlak Konut olarak ülkemizin yarınlarına güveniyor ve üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“12 PROJE SEKTÖRDE DOMİNO ETKİSİ YAPACAK”

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Emlak Konut GYO'nun son çeyrekte satışa sunacağı 12 projenin sektörde domino etkisi yapacağını ifade eden Gedikli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecektir. Arsası olanı, elinde sözleşmesi olanı kısaca bekleyen üreticiyi cesaretlendirecektir. Geçen yıl haziran ve eylül ayında geliştirdiğimiz 2 ayrı ödeme sistemi döneminde sadece Emlak Konut projeleri satış yapmadı, piyasadaki tüm firmalara yansıdı. Sadece İstanbul'a değil tüm Türkiye'ye yansıdı. Bu bir etki. Özel sektörün de üretime başlayacağını kademe kademe görmeye başlayacağımızı düşünüyorum."

“SATIM ALMA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRİYORUZ”

Son dönemde konut fiyatlarındaki artış gündemde. Emlak Konut, fiyatların ulaşılabilir olması için taksit bedellerini azaltmaya yönelik bir çalışma yapıyor. Hakan Gedikli bu konuda şunları söyledi: "Salgının dünyadaki etkilerinden kaynaklı inşaat sektöründe maliyet artışları oldu. İstanbul'da arsa üretimi de kolay olmadığından fiyatlar da bir miktar arttı. Biz fiyatların suni yükselmemesi için bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal bile ettik. Yeni satışa sunacağımız projelerde de satın alma koşullarını iyileştireceğiz. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksidi azaltıcı ödeme koşulları yapacağız."

Ayrıca fiyatların daha ulaşılabilir olması için yaşam alanlarını yeniden düzenlediklerini ifade eden Gedikli, "Daha fazla daire tipi üzerinde çalışıyoruz. Gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipte, daha ulaşılabilir ama ihtiyaçları da karşılayacak, kullanılabilir dairelerle fiyatlar daha erişilebilir olacak. Bundan sonraki projelerimizi de bu şekilde çalışacağız" diye konuştu.

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“FİKİRTEPE UYUMUYLA BİR BÜTÜN OLACAK”

Fikirtepe'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesi altında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hakan Gedikli, "Fikirtepe'de bir masterplan yaparak, dağınık olan donatı alanlarını topladık. Artık 170 bin metrekare tek parçada yeşil alan olacak. Tüm parselleri yeniden geliştirdik. Cephesiyle, silüetiyle tüm alanı bir bütün olarak çalıştık. Cephe aydınlatmasına kadar bir bütün olması için çalışıyoruz. Ayrıca bölgeye çok büyük hareket getirecek bir prestij caddesi yapılacak. İstanbul'daki en iyi caddelerden biri olacak. İhaleleri tamamlıyoruz. 3 tane ihale yaptık. Önümüzdeki ay 2 ihale daha yapacağız. Tahliyeler ekim ayında bitiyor. Artık Fikirtepe yılsonu itibarıyla bir şantiye ve inşaat alanına dönecek" diye konuştu.

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Gedikli, diğer ilçelerde yürütülen projeler hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Çekmeköy’de başlayacak proje, doğayla iç içe bir konumda, az katlı yatay mimari anlayışıyla hazırlanıyor. 4 bin adet bağımsız bölümün planlandığı, farklı tipte daire seçeneklerinin yer aldığı proje, dairelere ait geniş balkon, teras ve bahçelerle hayat bulacak. Proje yanında yer alan eğitim alanları, sağlık tesis alanı, kreş, cami gibi önemli sosyal imkanlarla yaşama dair birçok olanak sunuluyor. Çocuk oyun alanları, spor ve yeşil alanları parkları ve pek çok sosyal imkânın bir arada olacağı proje huzurlu ve doğal bir yaşama ev sahipliği yapıyor.

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“Avcılar’ın Firüzköy semtinde Küçükçekmece Gölü’ne komşu konumu ile hayata geçirilecek projede farklı etaplar halinde toplamda 6 bine yakın konut üretilmesi planlanıyor. İlk satışa çıkacak etaplarda 4 bin konut üretilecek olup, bu projede de konsept Çekmeköy’de olduğu gibi geniş bahçe, balkon ve teras alanlarına sahip daireler şeklinde planlanıyor. Sosyal donatıları, cami ve park alanları ile yatay mimariye sahip bu proje de mahalle konsepti şeklinde tasarlanıyor.

“Başakşehir’de satışlarının 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandığı Vadi Evleri 1. etap projesinin devamı olarak sunulan 2. etap hayata geçiriliyor. Farklı daire seçeneklerinin bulunacağı bu projede toplam 400 konut üretiliyor.

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“Başakşehir'in önemli merkezi konumundaki Kayabaşı bölgesinde de 600 konutun geliştirilmesi planlanıyor. Bu bölge millet bahçesi, millet kıraathanesi, 5 bin kişilik camisi, ilkokulu ve lise gibi donatıları ile Başakşehir için önemli bir çekim noktası durumunda.

“Küçükçekmece’de 4. etabı satışa sunulacak Bizim Mahalle projesi, her yaş grubunun faydalanabileceği sosyal ve kültürel imkanların bir arada olduğu bir mahalle hayatı sunuyor. İlk üç etabının tamamına yakınının satıldığı projede sosyal tesislerden, tematik çocuk oyun alanlarına, sağlık tesislerinden kütüphaneye, eğitim tesislerinden millet bahçesine, resmi kurumlardan ata sporları merkezine, kent müzesinden el sanatları merkezi ve spor tesislerine kadar tüm faaliyet alanlarıyla gece gündüz yaşayan bir mahalle yaşamı vadediyor. Toplamda 500 adet konutun yer aldığı Bizim Mahalle’nin 4. etabı her yaşama hitap eden farklı daire tiplerini içerisinde barındırıyor.

“Emlak Konut GYO, Anadolu yakasının önemli bir noktası olan Kartal’da geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptığı arsa haricinde yeni bir projeyi daha satışa hazırlıyor. İstanbul için önemli bir ulaşım aksı olan E-5 ve metronun hemen yanı başında yer alacak Kartal projesi kapsamında bölgede toplam 2 bin konut geliştirilmiş olacak.”