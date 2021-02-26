12 milyon liralık salgın desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı 2020 yılı mart ayından bu yana geçen 11 aylık sürede vatandaşa 12.1 milyon liralık destek yardımı yapıldığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi gıda ve hijyen paketi yardımından öğrencilere tablet dağıtımına kadar bir çok konuda vatandaşlara destek sağladı. 13 ilçede vatandaşların yanında oldu. Büyükşehir Belediyesi, 11 aylık süre zarfında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların mağdur olmaması için halk kart, nakdi ve kırtasiye destekleri olmak üzere toplam 12 milyon 167 bin 831 TL değerinde yardım da bulundu” ifadelerine yer verildi.

ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için ücretsiz konaklama ve ücretsiz taşıma hizmeti sağladığı açıkladı. Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık hizmeti veren kuruluşlara, muhtarlara, kuaför, berber, pazar yerleri, taksiler ve toplu taşıma araçlarına kadar halkın yoğun olduğu birçok farklı noktaya ücretsiz maske ulaştırdı. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, meslek örgütleri, otobüs durakları, pazar yerleri gibi vatandaşların uğrak noktalarında sürekli dezenfeksiyon çalışması yapıldı” denildi.

ÖĞRENCİLERE TABLET DESTEĞİ

Beledİyeden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle evinde bilgisayar, tablet ve interneti olmayan öğrenciler için ilk olarak bilgisayar derslikleri oluşturuldu. Öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri sağlanırken birçok öğrenciye de tablet ve internet dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilerin sınav ücretleri de belediye tarafından karşılanıyor.

KİRALAR ERTELENDİ

Su borcunu ödeyemeyen ve suyu kesilen vatandaşların ödemelerini ertelerken kesilen sayaçlarda tekrar açıldı. İcra işlemleri durdurulurken büyükşehir belediyesine ait işletmelerin kira ücretleri ertelendi. Büyükşehir Belediyesi, tüm hijyen kurallarına dikkat ederek 5 Bin 373 hasta nakli gerçekleştirdi. Hasta nakil ambulanslarını dezenfekte eden Büyükşehir ekipleri bin 771 kişiye de hizmet verdi.”